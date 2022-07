Človek by ani nepovedal, ako ten čas letí. Počas dvadsiatich dvoch rokov, odkedy sa Titanic prvýkrát objavil na striebornom plátne, nás vždy zaujímala otázka, prečo Rose nepustila Jacka na dvere, ktoré plávali na hladine. Celkom očividne na nich bolo dosť miesta pre oboch, no namiesto toho, aby to spravila, nechala úbohého Jacka napospas osudu. Ten sa utopil a aby toho nebolo málo, tak aj umrzol. Na túto otázku reagoval aj samotný James Cameron a priniesol odpoveď, píše LADbible.

Článok bol pôvodne publikovaný 28. novembra 2017.

Skutočnosť, prečo sa to tak vo filme odohralo je vlastne úplne banálna, no zároveň neuveriteľná. Počas rozhovoru pre Vanity Fair sa redaktor opýtal režiséra Jamesa Camerona „Prečo Rose nespravila Jackovi miesto na dverách?“

Mnohých svojou odpoveďou zaskočil

„Odpoveď je veľmi jednoduchá. Na strane 147 v scenári má Jack zomrieť. To je celé…“ odpovedal Cameron. Neskôr sa začal rozčuľovať nad tým, prečo sa táto otázka rieši aj 20 rokov po premiére filmu. Zrejme to bude preto, že je to súvislosť, ktorá nedáva nikomu zmysel. Na druhej strane však Cameron vyjadril aj potešenie nad tým, že ľudí sa Jackova smrť ešte stále tak dotýka, čo značí, že šlo o veľmi dobre napísaný a nakrútený snímok.

„Ak by prežil, koniec filmu by vôbec nebol hodnotný… môj film je o smrti a odlúčení, Jack musel zomrieť. Či už by to bolo tak, ako sa to odohralo, alebo by naňho padol lodný komín, zomrieť by musel tak či tak. Hovorí sa tomu umenie, veci vo filmoch sa dejú z umeleckých príčin nie z fyzikálnych,“ vysvetlil Cameron svoj (v konečnom dôsledku chytrý a dotiahnutý) zámer. Tiež však dodal, že dvere plávali na vode, a tak mohli prirodzene udržať len váhu jedného človeka.

Scenár sa stal napriek tomuto kultovým

Je pravda, že tento scenár bol napísaný mimoriadne dobre aj napriek takejto chybičke. Tých chýb bude v skutočnosti omnoho viac, no pravda je taká, že v každom filme sa nájde množstvo omylov a žiadny z nich nie je perfektný. Hovoriac o scenári, Kate Winslet, ktorá si vo filme zahrala Rose, v jednom rozhovore prezradila, že s DiCapriom dodnes citujú hlášky z Titanicu. „Ľudia sú vždy hotoví z toho, keď vidia mňa a Lea v jednej miestnosti.“