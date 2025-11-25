Pre mnohých je to pravidelná realita: Noc vonku opäť poukáže na život, v ktorom je luxusom aj teplá deka či bezpečné miesto

Foto: Facebook/Vagus

Nina Malovcová
TASR
OZ Vagus opäť organizuje podujatie Noc vonku.

Občianske združenie OZ Vagus organizuje vo štvrtok 27. 11. ďalšie podujatie Noc vonku. Prespávaním v uliciach viacerých miest chce opäť upozorniť na rastúcu chudobu na Slovensku. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.

„V uliciach vidíme stále viac ľudí bez domova a ľudí, ktorí sa snažia zabezpečiť si svoje základné životné potreby rôznymi spôsobmi, ktoré pre nich nie sú dôstojné. Okrem toho, že sa prizeráme, ako sa do chudoby prepadáva stále viac ľudí, zvyšuje sa napätie v celej spoločnosti,“ približuje Kárová.

Podujatie prinesie program vo viacerých slovenských mestách

Svoj postoj k tomuto vypuklému celospoločenskému problému a solidaritu s ľuďmi, žijúcimi v extrémnej chudobe, budú mať ľudia možnosť osobne vyjadriť v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Humennom a v Košiciach. Do organizácie podujatia sa zapájajú kultúrne centrá, dobrovoľnícke tímy, školy či samospráva. Každý zapojený subjekt pripravuje sprievodný program.

V bratislavskej Novej Cvernovke odštartuje program o 19.00 h živým nahrávaním podcastu Dobré ráno sobota. Nasledovať budú vystúpenia štyroch ľudí, ktorí sa na chudobu pozrú z rôznych uhlov. Vystúpi sociologička, facilitárorka, evanjelická farárka a majiteľ barbershopu, ktorý strihá a holí ľudí bez domova. Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou, ráno budú pre účastníkov pripravené spoločné raňajky.

Program Noci vonku sa uskutoční aj v ďalších mestách

Okrem Bratislavy sa bude podujatie konať aj v komunitnom centre Kubik v Trnave, v Kine Palace v Nitre, v Stanici Žilina Záriečie či v banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada. Rovnako tak vo Vega Bistre v Humennom, v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a v Košiciach na troch miestach v Tabačke, Ťahanovskej záhrade a v Kine Úsmev.

Bez domova žije na Slovensku viac ako 71 000 ľudí. Okrem toho žije skoro milión ľudí v riziku, že sa do chudoby prepadne. Riešenia, ako bezdomovectvu predchádzať a ako efektívne pomáhať ľuďom, ktorí už domov stratili, pritom podľa OZ Vagus existujú. Sú definované v Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva, avšak štát ich dôkladne neuplatňuje.

Podujatie Noc vonku organizuje združenie už dvanásty rok. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.vagus.sk.

