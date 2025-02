Pravdu o rodinných vzťahoch v Dunaji, k vašim službám odhalil tento detail. Všimli si ho len pozorní diváci

Prakticky od začiatku vysielania Dunaja, k vašim službám trápi divákov jedna nezodpovedaná otázka – kto je skutočný otec Leopolda? Dávno už totiž bolo prezradené, že Leopold nie je Rudolfov syn, ale Edita ho mala s niekým iným. Diváci pritom dlho špekulovali o tom, že bude Ernestov syn, čo by znamenalo, že by Leopold a Klára boli súrodencami. Táto teória sa však nikdy oficiálne nepotvrdila.

Po poslednej odvysielanej epizóde diskusie divákov Dunaja, k vašim službám neutíchajú, práve naopak. Niektorí špekulujú o vzťahu medzi Editou a Vladimírom, iní o tom, či Leopold a Lukáš nebudú bratia a sú dokonca aj takí, ktorí si všimli detaily, ktoré by mohli prezrádzať pravdu. Všetky špekulácie pritom smerujú k jedinému záveru.

Má dvoch sinov

„Včera spomenul Klaus, že o Dunaj sa stará mladý Kudlička, len mi napadlo, že či ten starý Kudlička nebude Maroš Kramár, ktorý práve prišiel,“ všimol si pozorný divák.

Ďalšia diváčka zas poukázala na to, že možno sa za týmito komplikovanými rodinnými vzťahmi skrýva viac, než sa na prvý pohľad zdá. Napísala: „Áno, aj ja si myslím, že určite bude Leopoldov otec a Kudlička bude tiež jeho syn – lebo keď Marína povedala, že jej zomrel otec, zatváril sa tak „hlboko“, že som sa tiež zamyslela. V niektorej časti, keď sedel pri raňajkách v penzióne a došla reč na rodičov, tam mal tiež taký emotívny výraz tváre, skôr zlostný alebo beznádejný.“

Táto teória by vysvetľovala, prečo Lukáš a Vladimír nemajú rovnaké priezvisko, hoci sú otec a syn. Lukáš by si dokonca mohol myslieť, že jeho otec zomrel, čo by mu napríklad mohla povedať jeho mama, a preto by nečakal, že sa náhle objaví na rovnakom mieste ako on.

Ostáva však ešte jeden detail, ktorý sa rozhodne nedá prehliadnuť. V úvodných titulkoch sú totiž fotografie postáv rozdelené tak, aby bolo jasne vidieť, kto ku komu patrí – Walter je tam s Helgou, Kučerovci sú všetci spolu a potom je tu Lukáš Kudlička, ktorý ma po ľavej strane Kláru a po pravej Vladimíra. Práve preto všetci od začiatku očakávali, že s ním bude nejako spojený.