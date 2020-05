Pravdepodobnosť, že zajtra SpaceX odštartuje, sa znižuje. Dobré vyhliadky nie sú ani na nedeľu

Mal to byť historický moment. V stredu milióny divákov čakali na odlet rakety spoločnosti SpaceX s vesmírnou loďou Crew Dragon. Menej ako 17 minút pred štartom bol však odlet zastavený z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré panovalo na Kennedyho vesmírnom stredisku. Nový pokus je naplánovaný na zajtra.

Či sa ale odlet o 15:22 miestneho a 21:22 nášho času naozaj uskutoční, je stále otázne. Dokonca pravdepodobnosť je momentálne nižšia ako v stredu. Za všetko môže počasie, ako uvádza IFL Science.

Šanca iba 40 %

Podľa predpovede zverejnenej 45. letkou Amerického letectva je pravdepodobnosť nebezpečných poveternostných podmienok na sobotu a nedeľu na úrovni 60 %. Znamená to, že je iba 40 % šanca, že sa štart vôbec uskutoční. Je to z dôvodu tropickej búrky Bertha, ktorá je čoraz výraznejšia.

Ďalší alternatívny dátum odletu je v nedeľu, 31. mája o 15:00 miestneho a 21:00 nášho času. Rovnako však ani na nedeľu nie sú hlásené lepšie podmienky a pravdepodobnosť odletu aj v tento dátum ostáva na 40 %. Zatiaľ nie je ohlásený ďalší termín, ktorý by sa konal už v júni.

V prípade zlých podmienok by malo k zrušeniu štartu dôjsť 45 minút pred odletom, ale ako ukázala streda, nemusí to byť vôbec pravidlom. V skutočnosti môže byť štart odložený aj niekoľko sekúnd pred samotným štartom rakety.

Zlé počasie už spôsobilo problémy

Dobré počasie je pre štart rakety kľúčové. Prípadné blesky, ktoré by mohli zasiahnuť raketu môžu spôsobiť katastrofu. S týmto už NASA má skúsenosti. Pri lete počas Apollo 12 na Mesiac bola raketa Saturn V až dvakrát zasiahnutá bleskom, čím sa poškodilo niekoľko menej dôležitých komponentov. Posádka však bola schopná úspešne dokončiť svoju misiu. Spoliehať sa na to, je však priveľké riziko a prípadný blesk môže spôsobiť katastrofu.

Počasie na Floride a v okolí vesmírneho centra je mimoriadne premenlivé a môže sa meniť takpovediac z minúty na minútu. A aj keď teraz to priaznivo veľmi nevyzerá, zajtra to môže byť úplne inak.

Zajtra naživo na Dvojke

Misia SpaceX má dopraviť dvojčlennú posádku na vesmírnej lodi Crew Dragon na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Ide o dôležitý let, keďže je prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou a navyše americkí astronauti budú letieť do vesmíru prvýkrát od roku 2011 z americkej pôdy. Doteraz sa využívali štarty z Ruska, čo bolo drahšie, nepraktickejšie a navyše to nevrhalo dobré svetlo na americký vesmírny program, ktorý nevedel zabezpečiť odlet astronautov do vesmíru vo vlastnej kompetencii.

V každom prípade, priamy prenos bude možné sledovať aj na obrazovkách RTVS v priamom prenose, a to o 20:50 na Dvojke v špeciálnej relácii Experiment s Gregorom Marešom.