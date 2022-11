Postavte sa Satanovi a premeňte vodu na víno: Vďaka novému simulátoru sa môžete stať Ježišom Kristom

Chceli by ste prežiť život Ježiša Krista? Nech to znie akokoľvek šialene, stáva sa to realitou vďaka novej hre. Prostredníctvom simulátora budete môcť kráčať v Ježišových šľapajach v príbehu prerozprávanom v prvej osobe.

Poľské herné štúdio PlayWay S.A. vytvorilo hru, ktorá je svetovým unikátom. Ako uvádza Notes From Poland, je prvá vôbec, ktorá simuluje život Ježiša Krista. Ide o prvú časť, teda prológ, ktorý je úvodom do samostatnej hry s názvom I Am Jesus Christ.

Posledná večera aj stretnutie so Satanom

Plná verzia hry bude sledovať Ježiša Krista od jeho narodenia až po ukrižovanie. V jeho koži budete môcť vykonávať zázraky, pomáhať či liečiť chorých, ale napríklad aj prežiť biblické udalosti, ako Poslednú večeru či boj so Satanom na púšti, alebo, ako ukazuje trailer, premieňať vodu na víno.

A čo je hlavným cieľom tvorcov? Vychádzajú z Nového zákona a jednoducho chcú šíriť evanjelium originálnym spôsobom, ktorý môže ľudí zaujať a upútať.

Bibliu prečítal päťkrát

Maksym Vysochanskiy, jeden z tvorcov hry, sa zdôveril, že myšlienka vytvoriť niečo podobné, mu skrsla v hlave už v detstve, keď sledoval známe animované filmy. Napadlo mu, že by bolo fajn týmto spôsobom priblížiť aj Ježiša Krista.

Aj keď si na začiatku niektorí mysleli, že ide zo strany tvorcov o žart, Vysochanskiy tvrdí, že hra je ich umeleckým dielom a nie je vtipná. Sám zobral tvorbu tejto hry vážne a Bibliu prečítal päťkrát. Dokonca osobne navštívil historické miesta v Izraeli, ktoré sa s ňou spájajú.

Prológ hry bude dostupný pre záujemcov už od 1. decembra.