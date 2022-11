Okúpte sa v horúcom wellness pod holým nebom: Unikátne miesta s termálnou vodou, ktoré nájdete kúsok od našich hraníc

Teploty sa blížia k nule, to však neznamená, že vonkajším aktivitám na najbližšie mesiace odzvonilo, práve naopak. Vďaka horúcim termálnym prameňom si môžete užiť kúpanie pod holým nebom či dokonca večerné kúpanie s nezameniteľnou atmosférou aj v období, kedy krajinu zahalí sneh. Vybrali sme niekoľko unikátnych miest, ktoré sa nachádzajú u našich susedov a prinesú vám nezameniteľné chvíle.

Horúce wellness uprostred prírody nájdete aj u nás na Slovensku, a to dokonca úplne zadarmo. Ak však plánujete vyraziť na zimnú dovolenku do zahraničia, stačí zájsť k našim susedom a môžete si odniesť množstvo výnimočných zážitkov. Napríklad v podobe kúpania sa v termálnej vode pod holým nebom. Vybrali sme niektoré z termálnych kúpeľov v Maďarsku, Rakúsku a Poľsku, ktoré takúto možnosť ponúkajú.

Jazerné kúpele Hévíz, Maďarsko

Vedeli ste, že u našich južných susedov nájdete najväčšie termálne jazero svojho druhu v Európe? Nachádza sa konkrétne v mestečku Hévíz na západe krajiny. Ide o biologicky činné jazero, ktoré je vhodné na kúpanie. To znamená, že v sebe ukrýva život, čo pri termálnych jazerách nie je vôbec bežné.

Prvé zmienky o jazierku siahajú ešte do roku 1328 a v roku 1772 bol na jeho ploche vybudovaný kúpeľný dom, ktorý tu v podstate v identickej podobe nájdete aj dnes, píše maďarský Termalonline. Ako uvádza oficiálny web jazerných kúpeľov Hévíz, voda v jazere dosahuje až 38° C, čo znamená, že si ho môžu návštevníci vychutnávať aj v zimných mesiacoch bez obáv, že by im vo vode mohla byť zima.

Navyše, cestovateľský portál Lonely Planet zaradil toto miesto medzi 20 najlepších horúcich prameňov v Európe.

Kúpele Széchenyi, Maďarsko

Do prestížneho zoznamu Lonely Planet sa dostali aj kúpele sídliace priamo v hlavnom meste Maďarska. Kúpele Széchenyi boli postavené v roku 1913 a patria medzi najobľúbenejšiu miestnu turistickú atrakciu. Niet sa čomu čudovať, sú unikátnym zážitkom, ktorý si navyše môžete vychutnať až do večerných hodín, a teda aj po zotmení, čo má nepochybne svoje nezameniteľné čaro.

Zážitkom nie je iba samotné kúpanie či sauny, ktoré sa tu nachádzajú, ale prinášajú ho aj priestory kúpeľnej budovy, ktorá je dielom architekta Győzőa Cziglera. Ako uvádza Lonely Planet, ide o novobarokový kúpeľný komplex, ktorý ponúka až 18 bazénov.

Jaskynné kúpele Miskolctapolca, Maďarsko

Nielen kúpanie pod holým nebom, ale aj v jaskyni. Jaskynné kúpele Miskolctapolca sa nachádzajú na severovýchode Maďarska a ako uvádza Thermal Hungary, sú európskym unikátom.

Termálna voda tu dosahuje 30° C a klíma v jaskyni má liečivé účinky. Okrem toho je ďalším dôkazom, že za špeciálnymi miestami nemusíte cestovať na druhý koniec sveta, ale nájdete ich aj kúsok od našich hraníc.

Termálne kúpele Rogner Bad Blumau, Rakúsko

Presuňme sa k našim rakúskym susedom. Kúpele Rohner Bad Blumau sa nachádzajú na juhovýchode krajiny a z Bratislavy autom sa sem dostaneme už za dve hodiny. Odmenou vám budú kúpele, do ktorých voda priteká z dvoch liečivých prameňov, píše Lonely Planet.

Svojich návštevníkov upútajú už na prvý pohľad architektonickým vzhľadom, za ktorým stojí kontroverzný umelec Friedensreich Hundertwasser. Kúpeľný areál zdobia farebné fasády či zlaté kupoly a pripomína futuristický Hobbitov.

Aqua Dome, Rakúsko

V obklopení rakúskej prírody s nádhernými výhľadmi na miestne Ötztalské Alpy nájdete tieto výnimočné termálne kúpele, ktoré rovnako už na prvý pohľad zaujmú svojím futuristickým vzhľadom.

Ako uvádza Lonely Planet, miestny geotermálny prameň bol objavený v 16. storočí a v druhej polovici 20. storočia takmer vyschol. V roku 1997 bol vrt znova navŕtaný, a tak dnes na tomto mieste môže stáť nezameniteľné wellness.

Kúpele Bukovina, Poľsko

Za podobnými miestami si to môžete zamieriť aj k našim severným susedom. Navyše, nájdete ich skutočne iba na skok od slovenských hraníc. Termálne kúpele Bukovina sú totiž vzdialené napríklad od našej Tatranskej Javoriny necelých 20 minút cesty autom. Sú otvorené až do neskorých večerných hodín a napriek tomu, že teplota vzduchu klesá k nule, miestna voda dosahuje až 38° C. Obsahuje až 28 minerálnych prvkov, ktoré majú priaznivé účinky predovšetkým na pokožku. Podľa TripAdvisoru ide o jedny z najlepších termálnych kúpeľov v Poľsku.

Termálne kúpalisko Goracy Potok, Poľsko

Iba o 20 minút cesty autom ďalej nájdete termálne kúpele Goracy Potok. TripAdvisor vysvetľuje, že miestne vonkajšie bazény s prírodnou termálnou sírnou vodou sú postavené v štýle tradičných japonských kúpeľov „onsen“.

Teplota termálnej vody dosahuje od 34 do 40° C. Ako vysvetľuje oficiálny web, do vody sa neprimiešavajú žiadne chemické látky a namiesto toho je upravovaná napríklad UV lampami. Má množstvo zdravotných benefitov a podobne ako v ostatných prípadoch, aj tu platí, že okrem iného prináša zaujímavý zážitok a psychickú regeneráciu od ruchu bežných uponáhľaných dní.