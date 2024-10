Pospíme si o hodinu dlhšie. Opäť sa blíži striedanie času, v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky

Už budúci víkend sa pripravte na zmenu. Opäť sa bude meniť čas z letného na zimný. Mnohí ľudia sa tešia, lebo si pospíme o hodinu dlhšie. Druhí zase nie sú nadšení, pretože to znamená, že deň bude opäť kratší.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zmena letného času na zimný nastane v nedeľu 27. októbra 2024, kedy sa v noci o 3:00 „vrátime v čase“ a ručička na hodinách sa posunie späť na 2:00. Už menej ľudí ale zrejme vie, že práve zimný čas je ten štandardný, odborne nazývaný stredoeurópsky.

Čas sa bude striedať ešte minimálne pár rokov

Znamená to teda, že v tento deň si pospíme o hodinu dlhšie. K striedaniu času došlo prvý raz počas prvej svetovej vojny, potom krátko počas druhej svetovej vojny, ale definitívne sa čas na Slovensku mení od roku 1996 až doteraz. V minulosti sa pritom viackrát uvažovalo o zrušení letného času, no debaty o tejto zmene sa odložili na rok 2026. Preto bude pre nás striedanie času realitou minimálne do roku 2027.