Ministerka kultúry sa obula do poslankyne: Po rečiach o ohrození bielej rasy polemizuje, či môže Plavákovú nazvať „dámou“

Martina Šimkovičová poskytla rozhovor Mimi Šramovej. Rozprávali sa o situácii v inštitúciách spadajúcich pod rezort kultúry, Šimkovičová zopakovala, že jej bola členmi Opery SND vyjadrená podpora, odmietla cenzúru medzi umelcami a vyjadrila sa aj k projektu Obnovme si svoj dom.

Šéfka kultúry vyhlásila, že patrí k tým, na ktorej nikto nenechá ani nitku suchú. Vo svojom vystúpení pritom sama opäť urazila LGBTI+ ľudí, keď zaútočila na poslankyňu Luciu Plavákovú (PS).

Ministerka opäť zaútočila

Urobila tak v súvislosti s nedávnym videom, na ktorom Plaváková spolu so straníckou kolegyňou, poslankyňou Zorou Jaurovou vystúpili v krojoch. „…ony vždy majú pocit tieto dámy, teda neviem, či v prípade pani Plavákovej môžem povedať „dáma“, aby som zasa neurazila, lebo dnes teda už ani neviete, vraj tu bude dúhová polícia, som sa teda dopočula, aby som niekoho neoslovila tak, že ho nemôžete tak osloviť, že ony vedia, že budú zárukou sledovanosti, ak použijú moje meno,“ povedala ministerka.

Poslankyňa Plaváková na jej slová reagovala s tým, že ju jej „podprahové narážky“ neurazia. „Ja som so svojou queer identitou maximálne vyrovnaná. A to, že sa s ňou nevedia zmieriť iní dospelí ľudia, je mi trochu aj smiešne,“ odkázala v príspevku, ku ktorému pripojila fotku Sira Iana McKellena v tričku s nápisom: „Niektorí ľudia sú gay. Zmierte sa s tým!“

Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher pre interez uviedol, že svojimi slovami ministerka „opakovane dokázala, že nemá profesné a ani ľudské kapacity, možnosti a schopnosti na to, aby bola ministerkou vlády a celkom určite nie ministerkou kultúry“.

Weisenbacher jej výrok označil za mimoriadne necitlivý. Zároveň však dodal, že z právneho hľadiska nevidí poručenie zákona. Skôr je to pripomienka toho, či sa vie šéfka rezortu správať ako slušný človek.

Zdôraznil tiež, že je nezmysel, ak sa ministerka kultúry sťažuje na to, že sa o jej prácu zaujímajú médiá a mimovládky a že o nej informujú verejnosť. „Pani Šimkovičová ako ministerka kultúry nie je nad zákonom, ani nie je mimo našich práv vyjadrovať sa k jej práci alebo ju kritizovať. Európsky súd pre ľudské práva potvrdil, že ľudia pôsobiaci v politike musia zvládať väčší tlak. Ak sa jej nepáči kritika, môže z funkcie odísť a keď bude súkromná osoba, môže sa domáhať svojich práv.“

(Interez dal priestor na vysvetlenie výrokov aj ministerke kultúry. Tá do vydania článku nereagovala.)

Výroky z minulosti

„Európa vymiera. Nerodia sa nové deti, pretože tu je pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase,“ povedala ministerka v rozhovore pre portál Topky 3. júla 2024.

V súvislosti s týmito slovami na ňu bolo Inštitútom ľudských práv podané trestné oznámenie pre podozrenie z podpory a šírenia rasizmu a antisemitizmu.

Po len pár mesiacoch jej pôsobenia v kresle ministerky sa na sociálnej sieti ministerstva objavila anketa, v ktorej sa otvorene pýtali ľudí na názor a argumenty k tomu, či mú podporu dostať obnova pamiatok, alebo Frag queer festival.

V ďalšom z výrokov označila LGBTI+ ľudí za homofóbov. „Zoberte si ideologickú agendu LGBTI. Veď oni nepripustia iný názor. Oni nepripustia, že môžu byť aj heterosexuáli. Oni si stále hája tú svoju skupiny. To oni sú homofóbi, nie my sme homofóbi voči nim …. Aj my máme práva. Máme práva žiť, máme práva plodiť deti. Demografická krivka v európe klesá, deti nám páchajú samovraždy, majú psychické problémy, nevedia sa s tým vysporiadať, idú nám tu dávať pre deti nejaké blokátory puberty, nejaké tabletky. My sme fakt chorá spoločnosť“,“ citoval portál Aktuality TASR.

Na sociálnej sieti ministerky sa nedávno objavil aj príspevok o tom, že sa zúčastnila na otvorení výstavy v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA. Zdôraznila, že z inštitúcie odchádzala s pocitom, že je z nej konečne miesto, ktoré je skutočne pre deti.

„Po minulé roky sme mali možnosť vidieť v BIBIANE umenie, ktoré nebolo vždy vhodné pre detské oči a zameriavalo sa na propagáciu rôznych sexuálnych orientácií a tém s politickým podtónom. Som rada, že medzinárodný dom umenia pre deti je dnes naplnený detským smiechom a radosťou.“

„Ja som teda v tej starej Bibiane bola niekoľkokrát a nič z toho, čo tu píšete, som nezaznamenala. Ste si istá, že ste trafili, kde ste mali?“ spýtala sa jedna z komentujúcich.