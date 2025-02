Porota Let’s Dance odhalená: Televízia konečne odtajnila, kto nahradí Adelu Vinczeovú, je to tento herec

Namiesto Viktora sa mikrofónu zhostia Janka Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská. Obľúbené slovenské herečky dostali na starosť moderovanie obľúbenej tanečnej šou a dnes konečne vieme, kto v nej bude hodnotiť jednotlivé tanečné vystúpenia.

Nedávno sme vás v článku informovali, že Adam Bardy spolu s Nelou Pociskovou momentálne kraľuje televíznym obrazovkám. Ako sa však ukázalo, nielen divácka priazeň, ale aj jeho talent prispeli k tomu, že ho televízia Markíza obsadila do ďalšieho projektu. Po úlohách v Mame na prenájom a Pánovi profesorovi sa Bardy presunul do Dunaja, k vašim službám a kľúčovú postavu stvárnil aj v seriáli Sľub. Teraz mieri do Let’s Dance, oznámila Markíza.

Pripojí sa k stáliciam šou

„Spoločne s už potvrdenou Tatianou Drexler si do poroty najobľúbenejšej tanečnej šou zasadne uznávaný režisér, choreograf a dlhoročná osobnosť tanečného sveta Ján Ďurovčík a herec, finalista siedmej série šou Let´s Dance, Adam Bardy. Adam v televíznej šou obsadil fantastické druhé miesto a aj počas Let’s Dance turné sa niekoľkokrát stal kráľom tanečného parketu. Sme presvedčení, že spolu s ostatnými kolegami v porote vytvoria jedinečnú zostavu nadchádzajúcej série Let´s Dance. Štvrté porotcovské kreslo bude patriť, podobne ako minulý rok, hosťujúcim porotcom,“ informuje televízia.

Kompletnú zostavu súťažiacich tvoria Zuzana Mauréry, Peter Sagan, Zuzana Porubjaková, Eva Burešová, Juraj Kemka, Kristián Baran, Marek Rozkoš, Ráchel Šoltésová, Šimon Jakuš, Adam Šedro a Simona Leskovská. Ďalšie informácie o nich sa dočítate v tomto článku.