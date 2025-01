Kompletná zostava Let’s Dance odhalená: Diváci protestujú proti jednému súťažiacemu, ale už teraz majú svojho favorita

Čoskoro sa na obrazovky dostane obľúbená tanečná šou. Bojovať proti sebe budú najmä známe tváre z hereckého sveta, no objaví sa tiež športovec, moderátorky či hviezda reality šou. Názory divákov na jednotlivých súťažiacich sú rôzne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kompletná zostava hviezdnych súťažiacich v Let’s Dance je konečne odhalená. Tancovať budú nové herecké tváre zo seriálu Sľub, ale tiež stálice šoubiznisu. Medzi súťažiacimi sú Zuzana Mauréry, Peter Sagan, Zuzana Porubjaková, Eva Burešová, Juraj Kemka, Kristián Baran, Marek Rozkoš, Ráchel Šoltésová, Šimon Jakuš, Adam Šedro a Simona Leskovská.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Z komentárov na oficiálnom instagramovom profile Let’s Dance vyplýva, že nie všetky tváre sú pre divákov rovnako známe. Hoci Kristián Baran a Simona Leskovská nemajú zatiaľ až toľko nadšených podporovateľov ako ostatní súťažiaci, nie je to súťaž popularity, ale tanca.

Nechápu, čo tam robí

Aj keď väčšina súťažiacich dostala od fanúšikov v komentároch obrovskú podporu, jedno meno divákov nepríjemne prekvapilo. Ako píšu v komentároch pod príspevkom, v ktorom bola oznámená jeho účasť, mnohí si nemyslia, že sa hviezda reality šou Love Island do tanečnej súťaže hodí.

Adam Šedro bol v jednej z finálových trojíc v zoznamovacej šou, kde tvoril pár s Venis. Dnes je ich láska už minulosťou a Adam sa sústredí na svoju kariéru. Model je však stále v kontakte s ostatnými účastníkmi tejto šou, ktorí mu vyjadrili svoju podporu v komentároch. Napríklad Martin Koči napísal: „VEĎ TO JE PREDSA VÍ-ŤAZ!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Diváci však jeho radosť a podporu nezdieľajú. „To prečo dávate umelcov na rovnakú úroveň s týmito reality „týpkami“? Otras fakt,“ komentuje jedna diváčka. Ďalšia sa hneď pripája: „Ako môžete porovnávať „týpka“ z reality šou napríklad s Mauréry alebo Saganom, ktorí aj niečo reálne dokázali?“

„A to sa čudujem, že tam ešte nie sú dievčatá z Ruže. Tie zatiaľ len do hľadiska pozývajú,“ smeje sa tretia. V inom komentári zas stojí: „Och… Okej, vizuálne môže zaujať divákov, ale táto šou, ako aj tanec, by mali mať úroveň. Je to predsa umenie. Nič osobne proti nemu, môže byť v pohode, ale pchať „hviezdy” z Love Islandu, Ruže a z podobných reality šou do TV a dávať ich na jednu úroveň k osobnostiam, ako pani Mauréry a iné, je asi odrazom tejto doby, kde sa stačí ísť ukázať v nejakej markizáckej reality šou a je z neho „hviezda”.“

Samozrejme Adam má po účasti v zoznamovacej šou svoje fanúšičky, ktoré sa ho v komentároch zastali a naopak písali, že sa na neho tešia. Viaceré zároveň komentovali, že je to práve on, kto bude tento rok plniť úlohu „sexy chlapa“.

Dúfajú, že vyhrá