Klasické dievčenské meno sa opäť vrátilo do módy, počuť ho v každej škôlke. Niektorým mamičkám však znie príliš tvrdo

Vybrať meno pre bábätko je hotová veda. Treba totiž zvážiť, ako ho budú ostatní oslovovať a či sa vám prezývky budú páčiť. Niektoré mená totiž znejú príliš tvrdo a potom môžu mnohí protestovať, že sa takéto meno pre malé dieťa jednoducho nehodí.

Štatistiky s najpopulárnejšími menami eviduje Ministerstvo vnútra, ktoré každý rok zozbiera 50 najčastejších mien pre novorodeniatka. V posledných rokoch, ako ministerstvo uvádza na svojom webe, prevládajú dievčenské mená Sofia, Ema, Eliška a Nina. Na popularite však výrazne stúplo aj meno Jasmína, ktoré sa v rebríčku objavilo v roku 2018, ako sme vás informovali v článku. Okrem neho sa do módy vrátilo aj jedno klasické meno.

V škôlkach je ich plno

V roku 2019 sa do rebríčka najpopulárnejších mien prebojovala aj Agáta. Dievčenské meno obsadilo presne päťdesiatu priečku a pri narodení ho dostalo 178 dievčatiek. V roku 2020 znovu neuspelo, no v roku 2021 sa opäť v rebríčku umiestnilo a to na 46. mieste. V tomto roku sa narodilo až 184 malých Agátok.

46. priečku si malé Agátky udržali aj v roku 2022, avšak toto meno dostalo len 152 dievčatiek. Odvtedy sa, bohužiaľ, už v rebríčku TOP 50 neumiestnilo, no rozhodne chvíľu určovalo trendy. Je to vidieť najmä na tom, že dievčatká s menom Agáta sú v súčasnosti v predškolskom veku, a tak toto meno rozhodne začujete volať nejednu mamičku.

Ako sa navyše ukázalo v online diskusii, štatistiky sa v bežnom živote odrážajú tak, že sú materské školy plné dievčatiek s menom Agátka. Viacero mamičiek priznalo, že poznajú minimálne jednu, pričom mnohé zároveň prezradili, že samé zvažovali pre svoju dcérku práve meno Agáta. Niektorým to nakoniec zatrhli partneri, ďalšie zas zvolili iné klasické meno ako napríklad Alžbetka alebo Anička.

V súvislosti s menom Agáta sa objavili aj kritické reakcie. „Mne sa vôbec nepáči a nikdy sa mi nepáčilo. Také tvrdé a zdrobneniny znejú ešte horšie,“ okomentovala mamička. Ďalšia súhlasí: „Ja poznám iba jednu Agátu, za mňa fajn. Nepáči sa mi ale skratka Agi.“ Väčšina reakcií bola však pozitívna a ženy kvitovali najmä zdrobneninu Agátka, ktorá už tak tvrdo neznie.