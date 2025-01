Poriadne jej vynadal, no diváci Dunaja, k vašim službám nesúhlasia. S názorom tejto postavy sa nestotožňujú, práve naopak

Minulú sériu sa diváci zabávali najmä na Leniných poznámkach po tom, ako sa s ňou Holubec odmietol rozviesť. Rozhodla sa ho preto kritizovať a odvrknúť mu vždy, keď sa dalo, pričom ho pomaly ale isto privádzala do šialenstva. O to viac divákov mrzelo, keď zistili, že si Janka Kovalčíková dáva od seriálu pauzu, keďže bude moderovať Let’s Dance.

Seriál Dunaj, k vašim službám je medzi divákmi mimoriadne populárny. Nejde však o historický seriál, ale dobový, čo znamená, že niektoré detaily z tohto obdobia nemusia byť presné. Dej seriálu síce ukazuje krutosť doby, v ktorej sa odohráva, no oveľa viac sa zameriava na medziľudské vzťahy. Práve preto je tu aj priestor pre humor a vtipné situácie.

Bez váhania mu odvrkla

Hoci Lena v seriáli nie je, aby udržiavala Holubca na uzde, zdá sa, že to má teraz na starosti Lukáš. Ten sa mu totiž pokúša úplne vziať Dunaj a v sekunde ho oň pripraviť rovnako, ako to predtým Holubec urobil Kučerovcom. Navyše, už teraz mu ukazuje, že má v obchodnom dome veľké slovo tým, že vyhodil Milana a neskôr prijal Kláru.

Holubec vyzeral byť pobavený, keď uvidel Kláru opäť v uniforme predavačky. Dokonca sa rozhodol mať uštipačnú poznámku, no tá sa rýchlo otočila proti nemu. Klára totiž nemá problém odvrknúť späť a vziať človeku vietor z plachiet jedinou vetou. To sa stalo aj v prípade Holubca. Ten zaeagoval tak, že ju nazval drzou opicou. Diváci však jeho názor nezdieľajú.

To, že divákov tento moment mimoriadne pobavil, sa ukázalo aj na tom, že k tejto scéne vznikol samostatný príspevok na diskusiu. „Pardon, drzá nie je, je práve pohotová, aké požič, také vráť!“ reagovala jedna diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Ale mu to dala, aké požičaj, také vráť.“

To isté napísala tretia: „Presne. Aký požičaj, taký vráť.“ Iná zas píše: „Veď mu to len vrátila. On stále „vyrypuje“. „Suprová“ bola.“ Ďalšia konštatuje: „A že kto je drzý? On začal.“

„Tá ho pekne zotrela,“ chváli iná. Navyše sa objavil aj komentár: „Aspoň tam niekto nahrádza Lenu odpálkovaním Tónka.“