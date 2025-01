Populárny reťazec sa rozširuje, svoju prvú predajňu otvorí v ďalšom slovenskom meste. Láka na zlacnené značkové oblečenie

Reťazec HalfPrice v súčasnosti pôsobí vo viacerých európskych krajinách ako Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Chorvátsko, Rakúsko či Španielsko. Výraznejšie sa už začal udomácňovať aj na Slovensku – predajne otvoril v Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Žiline či vo Zvolene. Ani zďaleka však nekončí.

O košickom otvorení sme vás informovali ešte začiatkom decembra. V tej dobe tiež reťazec oznámil, že sa rozširuje aj v rámci hlavného mesta a po nákupnom centre Eurovea ho zákazníci nájdu tiež v Avione. V Košiciach prvým návštevníkom dokonca rozdával 20-eurové poukážky na prvý nákup.

HalfPrice funguje na takzvanom off-price koncepte, ktorý by mal zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze. Obchodník v kampaniach láka na výhodné nákupy značkového oblečenia a v ponuke má mnohé svetové brandy, ktoré by mohli osloviť aj Slovákov. Tento typ prevádzok a princíp nakupovania je najviac podobný tomu americkému. Rôzne diskonty a off-price predajne sú navyše u nás čoraz viac populárne, čo podnecuje spoločnosti tohto typu v našom regióne investovať a rozrastať sa.

Ako vyplýva z ponúk na pracovnom portáli Profesia.sk, HalfPrice najnovšie mieri do Michaloviec. Deputy manažérovi ponúka mzdu vo výške 1 380 eur mesačne. Člen skupiny CCC by mohol túto predajňu otvoriť už čoskoro, čo nám potvrdili aj zástupcovia spoločnosti. Kým v pracovnej ponuke je dátum nástupu určený na marec, v skutočnosti to bude o niečo neskôr.

„Zákazníci sa môžu na novú predajňu tešiť už v júli,“ upresnila pre interez marketingová manažérka spoločnosti Alena Langová. Na Zemplíne sa bude obchod so zľavneným tovarom nachádzať v Obchodnom centre S1. Ako sme sa ďalej dozvedeli, s touto predajňou expanzia neskončí. Práve naopak, kompetentní nám poodhalili, že v súčasnosti už na otvorenie pripravujú ďalšiu prevádzku. Otvoriť by sa mala v apríli tohto roka a rozšíri existujúcu bratislavskú sieť o tretiu predajňu.

„Po zaznamenanom úspechu plánuje skupina CCC priblížiť možnosť nákupov v HalfPrice čo najväčšiemu počtu zákazníkov,“ dodala na margo expanzie Langová.