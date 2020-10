Popierala to, čo o fyzike vieme. Fyzici vyriešili záhadu galaxie, ktorá obsahovala 99,99 % temnej hmoty

Záhada galaxie, ktorá nemala existovať, má teraz pravdepodobne rozuzlenie. Slabá galaxia Dragonfly 44 (DF44) nachádzajúca sa v súhvezdí Vlasy Bereniky, bola v roku 2016 skúmaná a usúdilo sa, že takmer celá pozostáva výlučne z temnej hmoty. To by ale znamenalo, že musíme revidovať naše modely formovania galaxií.

Vedci sa pokúšali pochopiť túto galaxiu a prísť na to, ako mohol vzniknúť takýto extrém, uvádza portál Science Alert.

Urobili chybu

“DF 44 bola celé tie roky anomáliou, ktorú nebolo možné vysvetliť existujúcimi modelmi formovania galaxií,” uviedol astronóm Teymoor Saifollahi z holandského astronomického ústavu Kapteyn.

Záhada uverejnená v časopise The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society má pomerne jednoduché vysvetlenie. Prechádzajúce merania boli nesprávne a DF44 nie je podľa Saifollahiho nijako výnimočná galaxia.

Temná hmota

Temná hmota v skutočnosti vôbec temná nie je a dokonca nie je ani viditeľná. Vedci preto predpokladajú, že ide o priehľadnú látku. Temná hmota nevyžaruje ani žiadne elektromagnetické žiarenia, a preto vzhľadom na tieto vlastnosti je jej existencia zatiaľ len predpokladom.

Jej existenciu vedci predpokladajú na základe gravitačného vplyvu temnej hmoty na iné veľké vesmírne objekty. Najpresvedčivejším argumentom je sledovanie rýchlostí špirálových galaxií. Nezrovnalosti v meraniach ich rýchlosti podľa vedcov poukazujú na to, že vo vesmíre existuje hmota, ktorá svojou gravitáciou ovplyvňuje pohyby iných vesmírnych objektov.

Temnú hmotu spomínal už v roku 1933 Fritz Zwicky.

Je to bežná galaxia

Saifollahiho vedecký tím uskutočnil prepočítanie globulárnych klastrov rovnakých údajov získaných z Hubblovho teleskopu, rovnako ako tomu bolo v predchádzajúcej štúdii. Použili však prísne parametre na určenie, ktoré guľové hviezdoskopy sú viazané na galaxiu DF44.

„Skutočnosť, že v našej práci sme našli iba 20 guľových hviezdokôp, v porovnaní s 80, ktoré sa našli predtým, drasticky znižuje množstvo tmavej hmoty, o ktorej sa predpokladalo, že ju obsahuje galaxia,“ uviedol astrofyzik Ignacio Trujillo z astrofyzického inštitútu na v Kanarskych ostrovoch.

Na základe toho je pomer množstva tmavej hmoty v DF44 v súlade s tým, čo sa očakávalo pre takýto typ galaxie. “Pomer viditeľnej a temnej hmoty už nie je 1 ku 10-tisíc, ale iba 1 ku 300.” dodáva Trujillo.

Chyby sú v poriadku

Aj v minulosti Trujillo analyzoval dve galaxie s anomálnym obsahom temnej hmoty. Vtedy však mali obsahovať iba veľmi málo či dokonca žiadnu temnú hmotu. Aj vtedy zistil, že chyba bola na strane astrofyzikov, ktorí uskutočnili nesprávny výpočet.

Je totiž oveľa viac pravdepodobné, že ľudia uskutočnia zlý výpočet, ako to, že by sa našla anomálna galaxia. To, že sa astronómovia zmýlili, je ale vlastne dobré. Vedecké debaty a následné opravy tak umožňujú zdokonaľovať techniky študovania vesmíru, čo celé ľudstvo v konečnom dôsledku posúva dopredu.