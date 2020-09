Prečo kozmonauti nosili do vesmíru zbrane? Odpoveď je prekvapivá, ale logická

Aj keď existujú viaceré dohody a pravidlá o neumiestňovaní zbraňových systémov, napríklad jadrových rakiet či zbraní hromadného ničenia, na obežnú dráhu Zeme, ľudí to nezastavilo v tom, aby si v minulosti či v súčasnosti nebrali do vesmíru zbrane.

Armádny nôž

Aj také niečo ako armádny nôž je v podstate zbraň. Nože Victorinox Swiss Army nosia astronauti NASA na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice už od 70. rokov, informuje portál IFL Science. Tie dokážu byť multifunkčné a užitočné pri viacerých bežných úkonoch.

Špeciálna pištoľ

Ak sa však bavíme o sovietskych kozmonautoch, tak tí vo svojich núdzových zásobovacích súpravách mali aj skutočné zbrane. A nebola to hocijaká zbraň, ale pištoľ TP-82 s tromi hlavňami na náboje a tiež na svetlice. V rozkladacej pažbe sa nachádzala aj výklopná mačeta. Počas letu bola zbraň v kovovom kanistri a za predpokladu, že všetko išlo podľa plánu, tak ostal tento kanister zatvorený. Zbraň bola nakoniec darovaná veliteľovi kozmickej lode ako dar.

TP-82 sa nachádzala na všetkých ruských misiách medzi rokmi 1982 až 2006. Zaobchádzať s ňou sa naučili aj astronauti NASA. Potom bola pištoľ vyradená a nahradená poloautomatickou pištoľou Makarov 9 mm

Prečo sú vlastne potrebné?

Všetko to začalo Alexejom Leonovom, jedným z prvých sovietskych kozmonautov. Prenosná súprava na prežitie v núdzi bola vybavená teplým oblečením, lanom či ďalším vybavením v prípade, ak by pristávacia kapsula dopadla ďaleko od stanoveného kurzu a kozmonaut by na Zemi potreboval prežiť jeden či dva dni v divočine. Aj keď dnes je to veľmi nepravdepodobné, v minulosti to bolo iné.

Leonov totiž strávil dva dni a noc uviaznutý v odľahlej časti Uralu, kde sa pohybovalo veľké množstvo medveďov. Dostal sa tam kvôli poruche počítača, ktorá spôsobila, že pristál takmer tisíc kilometrov mimo kurzu. Z tohto dôvodu sa do núdzového balíčka zaradila pištoľ.

Kozmonauti tak neboli ozbrojení kvôli tomu, že sú vo vesmíre, ale preto, aby sa mohli chrániť na Zemi, ak sa ocitnú na nepriaznivom mieste.

V poslednej dobe sa však kozmonauti vzdali nosenia zbraní do vesmíru, aj keď stále môžu byť oficiálne zahrnuté do zoznamu vecí, ktoré si berú so sebou pri lete.