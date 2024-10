Ponúka plat minimálne 1 800 eur: Drogéria od superlacnej Biedronky zrejme mieri do ďalšieho mesta, hľadá vedúceho predajne

Správy o tom, že okrem Biedronky na Slovensko mieri aj ďalší reťazec zo skupiny Jerónimo Martins, sa v médiách objavili na konci minulého roka. V auguste sme vás informovali, že prvá predajňa drogérií Hebe sa u nás otvorí už v októbri, konkrétne v známom nákupnom centre Eurovea. V čase očakávaného bratislavského otvorenia sa na profesijnom portáli objavili indície, kam by mohla sieť zavítať hneď po hlavnom meste.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia.sk by sa mohla ďalšia predajňa otvoriť v metropole východného Slovenska, konkrétne v Prešove. Práve do tohto mesta Hebe zháňa vedúceho predajne, ktorému ponúka aj zaujímavé finančné ohodnotenie. Líder prešovského obchodu si môže zarobiť minimálne 1 800 eur a k tomuto platu si vie polepšiť o bonusy viažuce sa na výkon danej predajne.

Ako z ponuky ďalej vyplýva, medzi hlavné pracovné povinnosti nového vedúceho bude patriť plánovanie zmien, riadenie náborového procesu, prijímanie a vybavovanie dodávok tovaru, vedenie tímu približne dvanástich ľudí a v neposlednom rade vytváranie priaznivého pracovného prostredia. Vhodný adept by mal mať aspoň 2 roky praxe a tiež sa očakáva znalosť angličtiny aspoň na úrovni B1.

Nakoľko je v kompetenciách spomenutý aj náborový proces, dá sa predpokladať, že ďalších ľudí bude prešovská prevádzka Hebe prijímať až po výbere vedúceho. V akom časovom intervale tento proces prebehne, v súčasnosti jasné nie je. Termín nástupu nového šéfa predajne je určený na 8. október 2024, čo však korešponduje s dátumom uverejnenia ponuky. Okrem lákavého platu Hebe záujemcom ponúka benefity v podobe Multisport karty, kurzov, či pracovnej zmluvy na neurčito.

Biedronka mieri do veľkého mesta

Ako už bolo avizované, Biedronka prednostne otvorí svoje obchody v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica. Termín otvorenia zatiaľ nie je známy, no malo by sa tak stať do konca kalendárneho roka. Zaujímavé je, že sa vyhla prakticky všetkým väčším slovenským metropolám, ktoré štandardne zvyknú byť pri podobných expanziách uprednostnené. Spoločnosť Jerónimo Martins však zrejme bude raziť podobnú stratégiu, akú úspešne uplatnila na poľskom trhu.

Podľa najnovších zistení však mieri aj do jedného z krajských miest. Materská skupina Jerónimo Martins už nakúpila pozemky v Nitre. Konkrétne by malo ísť o parcelu s rozlohou takmer 6-tisíc metrov štvorcových na rohu Červenovej a Dolnočermánskej ulice. Na ceste za predajňou však Biedronku v tejto lokalite zrejme čaká dlhá cesta, nakoľko sú tieto pozemky zatiaľ klasifikované ako orná pôda. To znamená, že budú potrebné viaceré zmeny a povolenia.