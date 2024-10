Mieri Biedronka do tohto veľkého mesta? Nakúpila tu prvé pozemky, svoje slovenské predajne otvorí už čoskoro

Príchod superlacného poľského reťazca na Slovensko sa stal horúcou témou, okolo ktorej sa už toho popísalo viac než dosť. Dnes už vieme, kde Biedronka bude mať distribučné centrum a tiež už prezradila, v ktorých mestách otvorí svoje prvé predajne. Ako sa dalo predpokladať, v expanzii bude pokračovať aj naďalej, pričom najnovšie kúpila pozemky v jednom z veľkých krajských miest.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako už bolo avizované, Biedronka prednostne otvorí svoje obchody v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica. Termín otvorenia zatiaľ nie je známy, no malo by sa tak stať do konca kalendárneho roka. Zaujímavé je, že sa vyhla prakticky všetkým väčším slovenským metropolám, ktoré štandardne zvyknú byť pri podobných expanziách uprednostnené. Spoločnosť Jerónimo Martins však zrejme bude raziť podobnú stratégiu, akú úspešne uplatnila na poľskom trhu.

V praxi to znamená, že svoje supermarkety bude otvárať aj v lokalitách, ktorým sa väčší hráči doteraz vyhýbali. V reakcii na príchod Biedronky sa však maloobchodný trh rozhýbal a aj najväčšie reťazce sa začali pozerať po nových možnostiach, kde svoje predajne otvoriť. Ako vyplýva z najnovších informácií portálu Index, svoju expanziu poľská sieť obchodov takmer určite v dlhodobom horizonte plánuje aj v krajských mestách.

Dôkazom má byť zistenie, že materská skupina Jerónimo Martins už nakúpila pozemky v Nitre. Konkrétne by malo ísť o parcelu s rozlohou takmer 6-tisíc metrov štvorcových na rohu Červenovej a Dolnočermánskej ulice. Na ceste za predajňou však Biedronku v tejto lokalite zrejme čaká dlhá cesta, nakoľko sú tieto pozemky zatiaľ klasifikované ako orná pôda. To znamená, že budú potrebné viaceré zmeny a povolenia.

Hľadá aj prvých zamestnancov

Ako sme vás len nedávno informovali, Biedronka už na Slovensku spustila aj nábor nových zamestnancov. Potenciálnych uchádzačov láka na zaujímavý plat a ďalšie benefity.

Na známom profesijnom portáli Profesia.sk vtedy pribudli ďalšie pracovné pozície, ktoré sa viažu na vyššie spomínané mestá. Konkrétne išlo o Považskú Bystricu a Levice, kde reťazec hľadal zástupcov vedúcich predajne. „Základná mesačná mzda začína od 1 475 EUR v závislosti od skúseností kandidáta. K tejto pozícii je možné získať výkonnostný bonus až 200 EUR,“ uvádzalo sa v ponuke.

Azda ešte lákavejšia bola práca vo Voderadoch, kde spoločnosť inzerovala ponuku na pozíciu špecialistu dodávateľského reťazca. Na tejto pozícii pracovník zodpovedá za udržiavanie optimálnej úrovne zásob a zabezpečenie včasnej dostupnosti produktov, analyzovanie údajov a identifikáciu oblastí na zlepšenie či monitorovanie KPI vo všetkých fázach. Na oplátku bol ponúknutý plat minimálne 1 600 eur s možným mesačným bonusom až do výšky 300 eur.