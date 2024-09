Poľská komédia je hitom Netflixu: Slováci ju pozerajú ako diví, ak ste ju nevideli, je najvyšší čas

Medzi najsledovanejšie filmy na slovenskom Netflixe opäť patrí novinka od našich susedov. Tentoraz poľských. Komédia s názvom Rozvod, alebo v origináli Rozwodnicy, sa už niekoľký deň v rade nachádza medzi našimi divákmi v rebríčku Top 10 a derie sa na vyššie pozície.

Ako už avizuje samotný názov tohto filmu, v hlavnej úlohe sleduje manželský pár, ktorý sa po dvadsiatich rokoch spoločného nažívania rozhodne k veľkému kroku — k rozvodu. Narazí však pritom na problém, pretože cirkev ich má v hrsti, spomína distribútor.

Divákom sa páči

Táto komédia, z ktorej je na prvú zrejmé, že rozoberá rezonujúcu tému v Poľsku, pochádza z dielne režisérov Michała Chacińskiho a Radosława Drabika.

Na ČSFD snímke svieti hodnotenie 58 %, čo nie je úplne najviac, no mnohí diváci sa zhodujú na tom, že sa im snímka páčila. „Skvelé a zábavné, tak ako by to z môjho obľúbeného Poľska malo byť,“ zhodnotila jedna z diváčok.

„Náhodne som si pozrel tento poľský film, lebo najprv som si myslel, že ide o českú komédiu. No. Ale nakoniec veľmi v pohode komédia. A cirkevný rozvod ako téma celého filmu je teda riadny úlet,“ dodal ďalší.

Ešte viac z Poľska

Ak obľubujete poľskú kinematografiu, máme pre vás aj ďalší tip, konkrétne na kriminálnu drámu s názvom Kolory zła: Czerwień od režiséra Adriana Paneka. Taktiež ju nájdete na streamovacej službe Netflix a na ČSFD jej svieti relatívne vysoké hodnotenie — 72 %.

Ukazuje vyšetrovanie zamotanej smrti mladého dievčaťa. Jej telo je nájdené na pláži a aj keď si už myslíte, že ste prišli tomuto prípadu na koreň, ukáže sa, že ani netušíte, kto je skutočným vrahom. Za nás tento film určite odporúčame.