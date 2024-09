Diváci si konečne všimli chybu v Harrym Potterovi, ktorá mnohým celé roky unikala. Je jasne viditeľná, aj tak vám ušla

Fanúšikovia Harryho Pottera vedia byť poriadne nekompromisní a niekedy si všimnú aj detaily, ktoré mnohým divákom filmovej ságy celé roky unikali. Tak schválne, všimli ste si túto chybu?

Zaspomínajte si na film Harry Potter a Tajomná komnata, ktorý uzrel svetlo sveta ešte v roku 2002. Ako uvádza portál LADbible, fanúšikovia si na svojich obrazovkách všimli chybu, na ktorú zrejme pozabudli aj samotní tvorcovia. Alebo o nej možno aj vedeli, len dúfali, že ju diváci prehliadnu.

Zbystrite svoj zrak

Hovoríme konkrétne o scéne, v ktorej sa Harry a Draco postavia proti sebe prútikmi na jednej z vyučovacích hodín na Rokforte. Ich úlohou, samozrejme, nie je na seba útočiť, len odzbrojiť jeden druhého o prútik.

Keď Draco spadol, v zábere môžeme uvidieť muža, ktorý nie je študentom Rokfortu. Drží totiž v ruke kameru namierenú na našich obľúbených mladých čarodejníkov.

Detail, ktorý si všimol len máloktorý fanúšik

Už sme vás informovali o ďalšej zaujímavosti z Harryho Pottera. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo varí Petunia v hrncoch v prvom diele Pottera?

Viacerí diváci totiž tomu nevenovali absolútne žiadnu pozornosť, keďže Petunia bola ženou v domácnosti, a tak starosť o kuchyňu bola jej pravidelnou činnosťou. Tí, ktorí čítali knižku naozaj pozorne a rovnako aj sledovali jej filmové spracovanie, si však mohli uvedomiť jednu dôležitú vec.

Práve v knižke sa spomína, a je to presne v tejto časti príbehu, že teta Petunia v kuchyni v hrncoch zafarbovala nasivo staré Dudleyho oblečenie, aby mal Harry uniformu do svojej novej školy. Bolo to o pár momentov skôr, než sa vlastne Harry od Hagrida dozvedel o tom, že je čarodejník. No a práve tento moment je tiež zachytený aj vo filme, no mnohí z divákov si ho neuvedomili. V bonusoch na DVD a BluRay vydaniach filmu sa tiež nachádza aj vystrihnutá scéna, ktorá celú pasáž z knihy veľmi detailne kopíruje.

