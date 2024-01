Politici reagujú na Dankovu autonehodu: Podľa Matoviča bol vulgárny a pod vplyvom alkoholu, Fico to považuje za bežné

Predseda SNS Andrej Danko mal v noci zo štvrtka na piatok autonehodu. Ako sme vás už informovali, mal dostať šmyk. Narazil do stĺpa a zdemoloval križovatku. K nehode sa vyjadril nielen on, a to vo videu na sociálnej sieti, ale aj jeho kolegovia z koalície. Kým Danko odkazuje „No a čo?“ a premiér tvrdí, že ide o bežnú vec, opozícia žiada odstúpenie z funkcie podpredsedu Národnej rady.

Podozrenie, že šoféroval pod vplyvom

Ako uvádzajú Hospodárske noviny, podľa šéfa poslaneckého klubu SaS Branislava Gröhlinga Dankova nehoda vyvoláva veľa pochybností. Naráža na to, že predseda národniarov z miesta nehody ušiel bez toho, aby privolal policajtov.

Poslanec hovorí aj o vážnom podozrení, že bol pod vplyvom alkoholu. „V minulosti nemal problém viesť schôdzu NR SR zjavne pod vplyvom alkoholu. V jednom z rozhovorov priamo v rádiu priznal, že nevládze, lebo veľa popil. Dokonca priznal, že pred tlačovou besedou, na ktorej bozkával výložky, vypil tri poháre vína. Je preto vážne podozrenie, že dnešnú autonehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu. To, že z miesta činu ušiel a nepodrobil sa dychovej skúške, znie takmer ako priznanie,“ uviedol Gröhling.

Ak by chcel Danko tento argument poprieť, môže ísť podľa SaS na testy, ktoré dokážu tri dni spätne odhaliť prítomnosť alkoholu. Podľa liberálov by však mal zo svojej funkcie odstúpiť.

Stanovisko hnutia Slovensko, konkrétne jeho predsedu Igora Matoviča, je oveľa jednoznačnejšie. Matovič tvrdí, že Danko bol na policajtov agresívny, vulgárny a bol zjavne opitý. „Podľa môjho presvedčenia a informácií, ktoré máme od policajných príslušníkov, predseda SNS šoféroval pod vplyvom alkoholu,“ tvrdí.

(Ne)musí vyvodiť zodpovednosť

„Politik má ísť príkladom, nie ukazovať verejnosti, že je kvôli svojej funkcii nad zákonom. Pán Danko by mal teraz jednoznačne vyvodiť zodpovednosť,“ vyzval ho predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Ako uviedol Milan Majerský, nová vláda sľubovala, že prinesie novú politickú kultúru a tento čin je dôkazom toho, že svoje sľuby nedokážu napĺňať. „Vyzývame preto Andreja Danka, aby sa vzdal svojej funkcie a verejne sa ospravedlnil. Takisto žiadame o dôsledné prešetrenie celej situácie,“ vyhlásil predseda KDH.

Polícia sa prípadom zatiaľ zaoberá, predseda Národnej rady Peter Pellegrini však uviedol, že pokiaľ sa potvrdí, že predseda SNS pri nočnej nehode porušil zákon, je na mieste pýtať sa na ďalší postup.

Vo vyspelom svete by podľa neho po potvrdení o úteku z miesta nehody malo dôjsť k vyvodeniu zodpovednosti. Danka však k odstúpeniu vyzývať nebude.

Premiér Robert Fico v Dankovej nehode nevidí problém. Označil ju za normálny ľudský príbeh a považuje za bežné, že človek dostane šmyk. „Opäť sme v situácii, keď sa budú škandalizovať veci, ktoré sa nemajú. Podpredseda NR SR a predseda SNS jasne vysvetlil, že nedošlo k žiadnemu zraneniu,“ povedal.