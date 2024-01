Ako každý smrteľník, aj ja môžem mať nehodu, hovorí Danko. Je vraj pripravený zaplatiť škodu

Podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko sa priznal k nehode. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok (11. 1.) večer šmyk a narazil do stĺpa. „Ako každý smrteľník, aj ja môžem mať nehodu“, tvrdí. V prípade potreby škodu zaplatí. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Danko narazil do jedného zo semaforov na Saratovskej ulici v Bratislave.

Prípad rieši polícia

„Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko si splním,“ uviedol Danko s tým, že spolupracuje s políciou. „Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal.

„So stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť,“ reagoval Danko na obvinenia, že nepočkal na policajtov a z miesta nehody ušiel. Svetelná križovatka je aktuálne v dôsledku nehody nefunkčná. Danka museli policajti podľa informácií portálu Startitup dohľadať podľa olejovej škvrny, ktorá viedla do jeho garáže.

Bratislavská polícia potvrdila nočnú udalosť v cestnej premávke na križovatke ulíc Repašského – Saratovská. „Okolnosti predmetnej udalosti v súčasnosti objasňujeme,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.