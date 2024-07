Polícia rieši bizarný prípad, niekto ukradol nezničiteľný francúzsky Excalibur: V stene bol zapichnutý 1300 rokov

Ľudia ostali v šoku po tom, ako si všimli, že zo steny zmizol francúzsky Excalibur. Na svojom mieste bol dlhých 1300 rokov, no teraz je fuč. Mnohí sú sklamaní a krútia hlavou, meč bol totiž dominantou mesta.

Niekto ukradol francúzsky Excalibur

Ako informuje Mail Online, durandalský meč, ktorému sa hovorí aj francúzsky Excalibur, bol v stene zakliesnený podľa legendy posledných 1300 rokov. Predpokladá sa, že slávny durandalský meč niekto ukradol z dediny Rocamadour napriek tomu, že bol zaklinený a prikovaný ku kameňu vo výške takmer 10 metrov nad zemou. Išlo o turistickú atrakciu, na ktorú domáci nedali dopustiť. Jej zmiznutie im láme srdce, majú vraj pocit, akoby stratili aj kúsok seba.

Polícia okamžite spustila vyšetrovanie, no všetci sú v šoku z toho, ako sa meč mohlo niekomu podariť ukradnúť vzhľadom na to, v akej je výške a pozícii. Nemohla to byť jednoduchá úloha. Starosta mesta sa vyjadril, že meč je súčasťou každej jednej turistickej prehliadky a je mimoriadne smutné, že teraz je jeho miesto prázdne.

Legenda hovorí o nezničiteľnom meči

Dodáva, že meč je súčasťou legendy a jeho história je po stáročia úzko spätá s Rocamadourom. Podľa legendy sa meč nedal zlomiť a jeho držiteľ dokázal jedným švihom preťať hoc aj balvany, pretože mal najostrejšiu čepeľ, aká kedy existovala. Vládcovi Karolovi Veľkému mal meč darovať anjel, neskôr ním ale nepriateľov desil jeho synovec Roland, legendárny rytier.

Hovorilo sa, že meč má magickú moc a jeho súčasťou je zub svätého Petra, krv svätého Bazila a vlas svätého Denisa. Roland sa vraj pred svojou smrťou v bitke v priesmyku Roncevaux pokúsil rozbiť meč o skalu, aby sa nedostal do rúk nepriateľskej armády, s ktorou statočne bojoval. Napokon ho však hodil do údolia, kde zázračne preletel niekoľko kilometrov a skončil zapichnutý v Rocamadourskej skale, kde sa nachádzal až donedávna.