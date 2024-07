Z európskeho mestečka sa vďaka tomuto stal celosvetový hit: Ľudia v ňom vykúpili všetky dostupné pozemky

Len nedávno sme informovali o švédskom Götene, ktoré núkalo pozemky za drobné. Mestečko však pozastavilo predaj pozemkov po tom, ako ho zahltili žiadosti o kúpu pozemkov za menej ako desať eurocentov za meter štvorcový. Záujem o ne prejavilo mnoho ľudí z celého sveta, uviedol v pondelok pre agentúru AFP o nečakaných následkoch marketingovej kampane starosta Johan Mansson.

„Túto kampaň sme spustili v polovici apríla. Išlo o trochu bláznivý nápad, ale – úprimne povedané – aj o vtip. Bol to marketingový ťah,“ povedal starosta Götene, ktoré má približne 5 000 obyvateľov. Za jednu švédsku korunu (0,08 eur) za meter štvorcový bolo na predaj ponúknutých 30 pozemkov, ktoré boli desaťročia opustené. Podľa starostu išlo o to, aby sa v oblasti s nízkou hustotou osídlenia postavili byty a tým sa podporil rozvoj regiónu.

Výmera pozemkov sa pohybuje od sedem do 1 200 metrov štvorcových. Súčasťou podmienok kúpy pozemku je, že na ňom do dvoch rokov kupujúci postaví dom. S tým sú spojené ďalšie náklady vrátane poplatkov za vydanie stavebného povolenia, za pripojenie na vodu, elektrinu a internet – spolu vo výške 270 000 švédskych korún (takmer 24 000 eur). Po niekoľkých týždňoch od začiatku kampane sa Götene podarilo predať tri pozemky. „Na takú malú obec to bol veľký úspech,“ priznal Mansson. „Nikdy sme si však nedokázali predstaviť, čo nás čaká,“ dodal.

Taký záujem nečakali

Reportáž miestnej televízie koncom júna však spustila efekt snehovej gule. Jej správu prevzali viaceré švédske médiá a video sa dostalo aj na sieť TikTok – milióny ľudí tak objavili Götene a jeho lacné pozemky. Keď o inzeráte o pár dní neskôr informovali dve po anglicky hovoriace médiá, stal sa z toho celosvetový hit, povedal starosta. Od tej chvíle obec zaplavujú e-maily a telefonáty od potenciálnych kupcov. Götene muselo dočasne pozastaviť predaj, aby zvážilo všetky ponuky.

„Zaznamenali sme záujem z Európy, Ázie – najmä z Indie a Pakistanu -, ako aj zo Spojených štátov, Austrálie a dokonca aj z Južnej Ameriky,“ povedal Mansson. Vďaka tejto kampani sa podľa neho „podarilo dostať Götene na mapu sveta“. Predaj bude pokračovať 7. augusta aukciou pozemkov.