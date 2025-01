Polícia pred protestami prijala bezpečnostné opatrenia. Rešpektujte pokyny a výzvy príslušníkov, odporúča

Koalícia už niekoľko dní hovorí o údajnom pripravovanom prevrate, za ktorým majú stáť mimovládne organizácie a opozícia, koordinované zo zahraničia. Premiér Robert Fico spomína majdan, ktorý spája s protestnými zhromaždeniami konajúcimi sa naprieč Slovenskom s odkazom „Slovensko je Európa!“

Vzhľadom na okolnosti posledných dní môže účasť na protestoch v niektorých ľuďoch vyvolávať strach. Predseda vlády spomenul aj zásah bezpečnostných zložiek, a to v súvislosti s tým, že očakáva, že sa demonštranti pokúsia obsadiť vládne budovy.

Organizátori protestov, aktivisti i odborníci na bezpečnosť ľudí upozorňujú, aby sa nenechali vyprovokovať. Odporúčajú vždy uposlúchnuť pokyny polície a organizátorov.

Pokyny polície

Ako pre interez uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky Martina Sláviková, policajný zbor prijal bezpečnostné opatrenia na „zabezpečenie pokojného a bezpečného priebehu zhromaždení“.

„Naším cieľom je predovšetkým zabezpečiť nerušený a bezproblémový priebeh zhromaždení, ochranu života, zdravia, majetku a verejného poriadku, ako aj predchádzanie protiprávnej činnosti a včasné odhaľovanie jej páchateľov. Na vzniknuté situácie budeme reagovať zákonom upraveným spôsobom,“ povedala.

Zároveň vyzvala všetkých, ktorí sa plánujú protestov zúčastniť, aby rešpektovali pokyny a výzvy príslušníkov polície a boli ohľaduplní voči ostatným.

Sláviková tiež ľuďom odporučila sledovať sociálne siete policajného zboru, ktorý bude informovať o prípadných dopravných obmedzeniach i o situácii na miestach protestov.

Bratislavská polícia na facebooku už stihla ľudí upozorniť, že v súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa koná na Námestí Slobody, môže v okolí dôjsť k dopravným obmedzeniam. Situáciu budú monitorovať dopravní policajti. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ píše.

Bezpečnostná rada

Vo štvrtok 23. januára sa konalo zasadnutie bezpečnostnej rady. Premiér Fico po nej hovoril o štruktúre financovanej zo zahraničia, napojenej na slovenskú opozíciu, ktorá chce podľa jeho slov zneužiť protesty, na ktoré majú ľudia právo. Napriek tomu sa rozhodlo, že vláda nepodnikne žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty.

„Je to veľmi jednoduché, pokúsia sa o akúsi potýčku, potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, Národnej rady, Prezidentského paláca, potom budete svedkami vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami. Nebude tu 20 kamier ako teraz, ale 1740 kamier z celého sveta. Vytvorí sa obraz slovenskej vlády, že je fašistická, násilnícka, lebo robí poriadok a nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie a sme tam, kde ste boli v roku 2018. Prepáčte, my si krajinu rozvracať nedáme,“ povedal.

Rokovania sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Prezident po rokovaní uviedol, že situácia je vážna a že na Slovensku pôsobia ľudia, ktorí nie sú zo Slovenska a aj v iných krajinách sa podieľajú na organizovaní protestných akcií.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo videu, ktoré zverejnil aj na sociálnej sieti, hovorí, že správy o pripravovanom prevrate sú skutočné, „podložené dôkazmi a prepojeniami“.

Naše spravodajské služby podľa neho odhalili „jasné dôkazy o koordinovaných akciách, ktorých cieľom je oslabiť dôveru v demokraciu a destabilizovať našu krajinu“.

„Bombové vyhrážky, ktoré prišli v presne načasovaných vlnách. Atentát na premiéra. Snahy o útok na kritickú energetickú infraštruktúru, ktorá by mohla paralyzovať našu krajinu. Kybernetické útoky na strategické databázy štátu či protesty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako spontánne prejavy nespokojnosti, no pri detailnej analýze vykazujú známky cielenej koordinácie,“ napísal a tieto udalosti prirovnal k situácii, ktorá sa odohrala napríklad v Gruzínsku.