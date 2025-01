Poslanci sa ostro obuli do Fica za jeho výroky o prevrate: Ľudia chodia protestovať, lebo ste zlyhali, odkázal mu Šimečka

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) uráža svojprávnych ľudí, ktorí chodia protestovať, pretože jeho vláda absolútne zlyhala. V reakcii na premiérove piatkové vyhlásenia to uviedol predseda opozičného Progresívneho Slovenska a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka.

„Vaše obvinenia, že za to môžu nejaké gruzínsko-ukrajinsko-mimovládno-opozično-ChatGPT-sorosovské sily, sú smiešne a urážlivé. Aj na kataster vraj zaútočili, aj za bombové vyhrážky školám podľa vás môžu,“ uviedol Šimečka. Dodal, že každý deň sa objavuje klamstvo a je to nedôstojné. Fico by si podľa neho mal priznať, že zlyhal a je čas odísť.

Na Ficove slová reagovali viacerí poslanci

Na premiérove slová reagoval aj líder mimoparlamentnej strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď. „Pán premiér, opravím vás, Demokrati sú priamo organizátormi niekoľkých slušných, no ráznych protestov proti vašej vláde,“ uviedol na sociálnej sieti.

Poslanec parlamentu a líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič si myslí, že stovky psychológov a psychiatrov sa nemýlia a Fico má „chorú hlavu“. Jediným premiérovým cieľom je podľa neho vyvolanie strachu u svojich voličov, ktorých predseda vlády považuje za hlupákov.

Remišová: Je možné, že Fico stratil príčetnosť

Predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Veronika Remišová je presvedčená, že Ficovi ide o šírenie konšpiračných teórií a manipuláciu verejnosti. TASR o tom informovala Alexandra König z tlačového oddelenia strany.

„Robert Fico láme palicu nad demokratickým zriadením, pretože vie, že inak by neprežil. V kolabujúcom štáte si chce uzurpovať absolútnu moc, a preto vedome vedie Slovensko na cestu chaosu. Dnešná tlačová konferencia ukázala, že buď úplne stratil príčetnosť, alebo sleduje presne nalinajkovaný scenár, ktorý mu diktujú jeho poradcovia z Kremľa. Tí ho spolu s Gašparom hostili v Moskve a teraz vidíme výsledky – premiér, platený z daní občanov, sa správa ako hlásna trúba ruskej propagandy,“ vyhlásila Remišová.

Poukázala tiež, že premiér obvinenia neoprel o žiadne dôkazy a šikanuje slobodné médiá. Fico podľa nej nedokáže vládnuť a v skutočnosti si iba kupuje čas na zobchodovanie parlamentnej väčšiny.

Fico obviňuje opozíciu z plánovania štátneho prevratu

Fico v piatok vyhlásil, že do organizácie protestov na Slovensku je zapojená Gruzínska národná légia, ktorá bojuje na Ukrajine, jej veliteľ Mamuka Mamulašvili či ukrajinská rozviedka. Robí tak podľa neho spoločne s opozíciou a nepolitickou organizáciou Mier Ukrajine s cieľom vyvolať na Slovensku štátny prevrat.

Bezpečnostná rada SR minulý týždeň rokovala o správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj Fico označili situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Opoziční predstavitelia v tejto súvislosti hovorili o obavách zo zneužitia SIS koalíciou.