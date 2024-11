Poliaci chcú vytvoriť „supermesto“, ktoré bude väčšie než Londýn alebo Rím. Ich vízia má konkurovať svetovým metropolám

Metropolitná asociácia spája 41 rôznych miest a obcí, vrátane mesta Katovice, v južnom poľskom regióne Sliezsko, do jedného enormného, gigantického celku. Pokiaľ sa z tejto vízie stane skutočnosť, oblasť okamžite svojou veľkosťou prekoná niektoré z najznámejších metropol na svete.

Pokiaľ by sa táto vízia naplnila, finálny produkt; transformovaná Hornosliezska-zaglebská metropola (GZM), by mohla dosiahnuť rozlohu zhruba 2 500 štvorcových kilometrov.

Podľa portálu News, Marcin Krupa, starosta Katovíc, minulý rok povedal: „Mojím snom je jedno mesto ako posledná fáza integrácie všetkých správ metropoly.“

Jeden organizmus, ktorý zlepší život v jednotlivých lokalitách

Nové „megamesto“ je finalizované v plánoch ako aglomerácia v centre Sliezskeho vojvodstva. Má rozlohu väčšiu než Londýn alebo Rím, a hostí viac ako 2,1 milióna obyvateľov.

Ako informuje TVP World, transformácia oblasti môže podľa predsedu GZM Kazimierza Karolczaka „zlepšiť kvalitu života obyvateľov využitím potenciálu jednotlivých lokalít v rámci jedného organizmu.“

Ako ďalej tvrdí, jednotlivé mestá nezmenia svoj štatút na okres, čo znamená, že v nich bude zachovaná štruktúra samosprávy, ktorá funguje na princípe predsedov, primátorov, či jednotlivých mestských zastupiteľstiev.

Dodáva: „Diskusie prebiehajú o zavedení určitého rozdelenia kompetencií a o vytvorení metropolitnej samosprávy.“

Pokiaľ by sa táto vízia jedného veľkého supermesta naplnila, podľa GZM by to viedlo k viacerým výhodám, akými sú koherentná daňová politika, či nové stratégie rozvoja miest a oblastí v regióne.

Zvýšiť by mohol podľa iDnes aj záujem investorov o región. Momentálne sa už podarili také zmeny, akými je spoločný lístok na MHD, zvýšenie komfortu cestovania medzi obcami, nákup elektrobusov, či spustenie metropolitných liniek.

Účelom je vytvoriť a udržať silnú mestskú a priemyselne rozvinutú oblasť, ktorá bude schopná konkurovať iným metropolitným územiam v medzinárodnom meradle.