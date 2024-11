Dobrodruh navštívil mesto, kde „všetci žijú pod zemou“. Jeden z miestnych mu prezradil šokujúci príbeh

Banícke mestečko Coober Pedy, ktoré si vďaka svojmu zameraniu vyslúžilo vo svete prezývku „hlavné mesto opálov“, nájdete v severnej časti Južnej Austrálie.

Vyraziť k nemu môžete z mesta Adelaide, ktoré je od opálového podzemia vzdialené „len“ 846 kilometrov severným smerom. O tom, ako vzniklo, a prečo tam žijú ľudia pod zemou, sme vám priniesli článok skôr v tomto roku. Prečítať si ho môžete na tomto odkaze.

Vďaka svojej jedinečnosti mesto priťahuje pozornosť mnohých dobrodruhov. Jedným z nich je Ben Morris – známy youtuber a tvorca cestovateľského obsahu, ktorý vyráža do zvláštnych a fascinujúcich miest do všetkých kútoch sveta.

Baníctvo v minulosti vyzeralo ako hranie Minecraftu

Už po príchode na letisko sa Ben dostal do komornej atmosféry – terminál Coober Pedy tvorila jedna miestnosť v strede púšte. Z nej sa nakoniec dostal do malého mesta, do komunity zloženej z približne 1,5-tisíca obyvateľov žijúcich doslova v strede ničoho.

Jeho sprievodca Paul mu v meste ukázal motorový klub. Raz mesačne sa tam stretávajú miestni autičkári, aby trochu pretestovali zrýchlenie svojich áut. Pozreli sa spolu aj do prístrešku miestnej legendy, muža s prezývkou Krokodíl Harry, ktorý patril do staršej generácie miestnych.

Jeden z najzaujímavejších bodov jeho návštevy bola bezpochyby návšteva starej bane. Koncept baníctva podľa Bena pôsobil trochu ako hra Minecraft: „Tento tunel vznikol motykami a lopatami. Vykopali ste tunel a potom ste kopali do rôznych strán,“ opisuje Ben. „V niektorých miestach vidíte výbežky, po ktorých sa liezlo na povrch.“

Takto vyzerá ťažba opálu dnes

Neskôr navštívil moderných baníkov, ktorí ťažia opál bagrom. „Proste vykopú obrovskú dieru a potom pomocou čierneho svetla hľadajú, či v pôde nie sú opály,“ vysvetľuje Ben.

To, že sa Ben moderného ťaženia mohol zúčastniť, je skôr šťastná výnimka – povedal totiž, že väčšina baníkov sa o svoje znalosti nedelí s veľkým nadšením.

Ben sa tiež podelil so zistením, že takáto ťažba spotrebúva obrovské množstvo paliva, pričom na naozaj cenný nález narazia len raz za pár mesiacov.

Jeden z miestnych mu v tú noc dokonca prezradil šokujúci príbeh. „Keď som začínal, podarilo sa mi z hliny vyhrabať kríž,„ opisuje. „Spýtal som sa Marka, ktorý mi v ten deň pomáhal, na čo tam podľa neho je. ‘Len to zakopme’, povedal. ‘Radšej sa nepýtajme’.“

Keď sa Ben na záver spýtal muža z mesta na to, čo si o živote v meste myslí, odpovedal mu: „So všetkou úprimnosťou, toto mesto je životný štýl. Akože vážne – kde inde by ste mohli o polnoci ťažiť, okolo vás niet jedinej duše, nad hlavou Mliečna cesta, a vy jednoducho sedíte a relaxujete?“