Pol roka žil v nákupnom centre pod schodiskom, lebo nechcel platiť nájom. Študenta napokon zatkla polícia

V súčasnosti si mnoho ľudí nemôže dovoliť vlastné bývanie. Náročné je zabezpečiť a platiť si aj podnájom, nehovoriac o kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Čínsky študent sa preto rozhodol, že bude žiť pod schodiskom v nákupnom centre. Pol roka si ho takmer nikto nevšimol, napokon skončil v putách.

Čínsky študent sa vyhýbal plateniu nájomného tým, že pol roka tajne býval pod schodmi v šanghajskom nákupnom centre, informuje web Business Insider. Muž, ktorého meno nebolo zverejnené, si na odľahlom mieste vytvoril obytný priestor, ktorý zahŕňal ergonomickú stoličku, stan, matrac, stôl a počítač.

Počas svojho šesťmesačného pobytu dokonca používal invertor, vďaka ktorému mohol elektrinu využívať na poháňanie počítača, rýchlovarnej kanvice a na nabíjanie telefónu, píše South China Morning Post. Muž občas opustil svoj provizórny príbytok, aby si nabil svoje zariadenia v zásuvkách obchodného centra.

A young man has been found living under the hidden stairs of a shopping mall in #Shanghai for over half a year without anyone knowing. A ergonomic chair, a tent, a table and a computer – he cleaned up the small place and even used an inverter to generate electricity. pic.twitter.com/WF6ZX7SEGe

