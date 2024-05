Jedna má veľkosť XS, druhá XXL. Kamarátky ukazujú, ako vyzerajú rovnaké outfity na rozličných typoch postavy

Móda je pre všetkých a ak hľadáte perfektné šaty na leto, ktoré budú vyzerať skvelo na každej postave, tieto kamarátky vám s tým s radosťou pomôžu.

Sophie Martin a Christie Mac sú kamarátky, ktoré spája vášeň pre módu. Jedna vec ich však rozlišuje, a to konfekčná veľkosť, ktorú nosia. Zatiaľ čo Sophie nosí veľkosť 36, Christie má veľkosť 48 a patrí do kategórie plus size. Napriek tomu, že každá vyzerá inak, svojimi videami dokazujú, že móda nie je o veľkosti, ale o vkuse.

Ženy ich zbožňujú

Sophie a Christie si založili spoločný účet na sociálnych sieťach, kde vystupujú pod označením „Size Inclusive Duo“, teda duo, ktoré zahŕňa rôzne veľkosti. V súčasnosti na ňom majú viac ako 9-tisíc sledovateľov, pričom tento účet založili v septembri. Dovtedy vystupovali najmä na svojich vlastných profiloch, kde sa obe môžu pochváliť desiatkami tisíc fanúšikov, ktorí sledujú ich vkus a módne kúsky.

Malý počet sledovateľov má však aj svoju výhodu. Zatiaľ sa k ich profilu totiž nedostali kritici, len ženy, ktoré absolútne zbožňujú to, čo tieto dve ženy robia. Najmä keď im vždy pridajú aj link, kde daný outfit nájdu a nezameriavajú sa len na drahé značky, ale ukazujú tiež napríklad kúsky z obchodov ako H&M alebo ASOS.

Ich outfity sú pritom vhodné do každého počasia aj na každú príležitosť. Obzvlášť populárne je napríklad video, v ktorom ukazujú jarné šaty z H&M a mnoho komentujúcich priznalo, že si ich po pozretí tohto videa ihneď šli objednať.

