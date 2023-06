Pokračovanie Emily in Paris bude iné, ako sme si mysleli: Herečka Lily Collins prezradila detail, ktorý vás prekvapí

Fanúšikovia seriálu Emily in Paris sa tešia na štvrtú sériu, na ktorej vzniku sa momentálne pracuje. Herečka Lily Collins v rámci videa, ktoré bolo uvedené na akcii Netflixu s názvom Tudum naznačila, čo od nej môžu diváci očakávať. A prezradila aj jednu zaujímavosť.

Lily Collins spomenula, že tretia séria sa skončila poriadnou drámou, s čím určite mnohí súhlasia. Tam to ale nekončí a príbehy obľúbených hrdinov pokračujú aj ďalej. Jednou z otázok, ktorú položila bolo, či sa Emily a Gabriel dajú konečne dokopy. Môžeme teda očakávať, že sa konečne dozvieme odpoveď, keďže zatiaľ ju herečka nemohla prezradiť.

Emily už nebude len v Paríži

Prezradila ale, že ľudí pred obrazovkami čaká viac zábavy, módy a, samozrejme, drámy, ktorú tak milujú. Spomenula aj jeden podstatný detail, ktorý možno nikto nečakal. Emily už nebude len v Paríži, ale čaká ju dovolenka v Ríme. To naznačuje, že sa nebudeme kochať len príťažlivým Francúzskom, ale aj Talianskom.

Magazín Collider vysvetľuje, že zatiaľ nebolo oznámené, či štvrtá séria Emily in Paris má byť finálnou alebo nie. No dodáva, že vzhľadom na divácky úspech to nie je pravdepodobné. Spomína, že by nebolo ani prekvapivé, keby ho tvorcovia rovno obnovia na ďalšie dve série naraz, ako sa to už stalo v minulosti.