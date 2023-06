Dobýjajú sa dnu, pred domom sú cez deň, aj v noci: Majiteľ popísal, aké je to žiť v dome z Harryho Pottera

Množstvo fanúšikov si každoročne pozrie nástupište 9 ¾ alebo iné miesta súvisiace s natáčaním Harryho Pottera. Avšak pre majiteľa domu, ktorý vo filme zohral významnú úlohu, sa čarodejnícky svet premenil na bolehlav.

Má pochopenie pre deti, no nie pre dospelých

Ako informuje web LADbible, muž, ktorý sa rozhodol ostať v anonymite, žije v dome, ktorý bol použitý ako dejisko, v ktorom začína príbeh Harryho Pottera. Hovoríme o fiktívnom dome, v ktorom mladý čarodejník žil s Dursleyovcami. Vzhľadom na to, že séria filmov sa naozaj zaradila medzi kultové záležitosti, nie je prekvapením, že skutočný dom v Bracknelli v grófstve Berkshire priťahuje pozornosť milovníkov Pottera.

Majiteľ nehnuteľnosti z toho ale nie je príliš nadšený. V rozhovore pre The Sun prezradil, aké je to celé bizarné. Pred domom už údajne natrafil na fanúšikov roniacich potoky sĺz. Vraví, že má pochopenie pre deti, je ale naozaj zvláštne vidieť dospelých ľudí oblečených do kostýmov, ako sa snažia napodobňovať scény z filmu.

Ľudia sú pred jeho domom neustále

Nájdu sa aj takí, ktorí sa snažia preliezť plot a dostať sa k domu čo najbližšie. Samozrejme, majiteľ chápe, že si fanúšikovia chcú urobiť zopár fotiek, svoje autá preto parkuje pred domom tak, aby ľudia mali možnosť odfotiť sa. „Nevadí mi to. Harry Potter je úžasný. Chápem to. Ale prídete domov z práce a cudzí ľudia sú na vašej príjazdovej ceste. Je to dosť šialené. Vedeli sme, v akom dome budeme bývať, nikto nás však neupozornil na to, že je to až takéto, že sú tu ľudia neustále, každý deň a celý deň,“ dodáva majiteľ.

Vraví, že to je niečo, na čo sa jednoducho nedá zvyknúť. Ráno vraj odhrnie závesy a pred domom je už kopec ľudí. Zvyčajne chodia v skupinkách a najhoršie je to počas školských prázdnin. Nájdu sa dokonca aj odvážlivci, ktorí chcú vidieť dom zvnútra a klopú majiteľovi na dvere. Niektorí majú v sebe toľko slušnosti, že sa aspoň opýtajú, či sa pred jeho domom môžu odfotiť, množstvo ľudí sa ale nenamáha. Samozrejme, ovplyvňuje to aj ľudí žijúcich v susedných domoch.

Majiteľ dodáva, že v dome sa stále nachádza priestor pod schodiskom, kde spával Harry Potter, no skladujú v ňom nepotrebné veci. Dom sa na trhu s nehnuteľnosťami ocitol už v roku 2016. Susedný dom sa predal za viac ako 755 000 eur, pričom vyvolávacia cena bola o vyše 230 000 eur nižšia.