Podľa recenzie telové maslo Sephora priťahuje obrovské nadržané pavúky: Toto si myslia vedci

Možno ste aj vy zvykli nechávať na rôznych weboch recenzie na produkty, ktoré ste použili a boli ste s nimi viac či menej spokojní. Niektoré recenzie však nemusia obsahovať to, čo by ste čakali. Recenzia na telové maslo od známej značky ľudí varovala, že jeho vôňa priťahuje obrovské pavúky.

Môže kozmetika priťahovať pavúky?

Ako informuje IFL Science, v recenzii, ktorá bola najprv uverejnená na webovej stránke Sephora a následne vymazaná a zverejnená na Reddite, sa uvádzalo, že telové maslo Delícia Drench™ pre intenzívnu hydratáciu a obnovu kožnej bariéry z dielne Sol de Janeiro spôsobovalo, že používateľka bola neodolateľná pre veľké strehúňovité pavúky (Lycosidae).

Majú vynikajúci zrak a zvyčajne žijú osamote, lovia cvrčky a iné pavúky. Niektoré druhy vyhľadávajú aj malé plazy a obojživelníky. Väčšinou pre človeka nie sú nebezpečné, no v prípade ohrozenia môžu uhryznúť. Nie sú jedovaté a podľa portálu Live Science sa poväčšine považujú za neškodné. Avšak pre ľudí, ktorí majú z pavúkov strach, by bolo naozaj nepríjemné, ak by ich kozmetika naozaj priťahovala.

Zrejme ide len o náhodu

Osoba, ktorá recenziu zanechala, v nej tvrdila, že pavúky Lycosidae sa objavili okamžite po nanesení kozmetiky, aj keď dovtedy videla nanajvýš jedného za tri roky. Jeden pavúk ju údajne dokonca prenasledoval. Keď kozmetiku prestala používať, pavúky zmizli. Osoba zároveň ostatných vyzvala, aby pavúkom neubližovali, ak nejakých uvidia. Samozrejme, ľudí toto tvrdenie zaujalo a chceli vedieť, do akej miery je pravdivé.

Jeden z používateľov Redditu natrafil na štúdiu z roku 2009. Uvádza sa v nej, že tri chemické látky – diizobutylftalát, farnezylacetát a hexadecylacetát – by mohli priťahovať samcov niektorých druhov pavúkov. Žiadna z týchto chemických látok sa však v zmieňovanej kozmetike nenachádza. Potvrdila to aj spoločnosť vyrábajúca daný produkt.

Floyd W. Shockley, ktorý je predsedom výboru pre entomologické zbierky v Smithsonovom národnom prírodovednom múzeu, pre New York Times povedal: „Tieto pavúky uprednostňujú lov a život vonku, ale keď sa ochladí, prichádzajú prezimovať do interiéru, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť interakcie medzi pavúkom a človekom.“ Zrejme teda išlo len o náhodu.