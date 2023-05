Podľa odborníkov by na Mars mali ísť počas prvej misie len ženy. Vysvetlili, prečo je to tak

O tom, že sa raz človek dostane na Mars, sa hovorí už roky. Ak sa tak stane, prvý prieskumný tím, ktorý sa na túto planétu vydá, by mal byť podľa odborníkov tvorený výlučne ženami. Prečo?

Spotrebujú menej jedla a kyslíka, zaberú menej priestoru

Ako informuje Mail Online, odhaduje sa, že prvá ľudská posádka sa na Mars vydá okolo roku 2030 a podľa odborníkov by mala byť tvorená výlučne ženami. Európska vesmírna agentúra (ESA) totiž prišla na to, že ženy spotrebujú menej kyslíka, vyprodukujú menšie množstvo oxidu uhličitého a spotrebujú aj menej potravín ako muži.

Tím odborníkov simuloval misiu trvajúcu 1080 dní, ktorej sa zúčastnili 4 ženy. Ukázalo sa, že by sa podarilo ušetriť 158 miliónov dolárov. Ženy v simulácii totiž spotrebovali o takmer 1 700 kilogramov jedla menej ako muži.

Vzhľadom na to, že cesta zo Zeme môže trvať viac ako 7 mesiacov, je podľa odborníkov nevyhnutné nájsť spôsob, ako zredukovať množstvo (aj objem) zásob jedla, ktoré by museli brať astronauti so sebou. Nateraz je však nemožné vyslať na Mars posádku pozostávajúcu len zo žien, potrebné sú ženy, ale aj muži.

Ženy by sa na Mesiac mali dostať už čoskoro

Doteraz sa do vesmíru dostalo 622 ľudí, z toho len 72 žien. NASA vyslala do vesmíru 355 ľudí, z toho 55 žien. Na obežnú dráhu Mesiaca sa dostalo 24 mužov, avšak ani jediná žena. Prvou ženou vo vesmíre bola Ruska Valentina Tereškovová, atmosféru Zeme opustila v roku 1937. Prvá Američanka, Sally Ride, sa na palubu ISS dostala až o 50 rokov neskôr.

NASA je však odhodlaná vyslať prvé ženy na Mesiac už o dva roky a trvá na tom, že budú aj súčasťou tímu, ktorý pôjde prebádať Mars. Misie na Mesiac by sa mala zúčastniť aj Christina Koch. Tá je v súčasnosti držiteľkou rekordu, spomedzi žien sa vo vesmíre zdržala najdlhšie, a to 328 dní. Ak by šiel na Červenú planétu čisto ženský tím, zabral by v raketopláne menej priestoru. Odborníci ale skúmali aj to, aká by bola spotreba vody či produkcia tepla.

Pokiaľ by šli na Mars muži, energetický výdaj by stúpol v porovnaní so ženami o 30 %, spotreba kyslíka o 60 %, produkcia oxidu uhličitého o 60 % a spotreba vody o 17 %. Vedec z NASA Geoffrey Landis už dlho tvrdí, že ženy sa na prácu vo vesmíre hodia viac ako muži. Už v roku 2000 sa vyjadril, že sú menšie, spotrebujú menej kyslíka a menej jedla.