Podaril sa kvantový prenos na vzdialenosť vyše 50 kilometrov. Predchádzajúci rekord prekonali 40-násobne

Vstupujeme do kvantového veku. Aj keď táto technológia je iba na začiatku, napreduje sa v nej míľovými krokmi. A to doslova. Vedcom sa totiž podarilo poslať dve kvantové informácie na vzdialenosť 31 míľ, teda viac ako 50 kilometrov a to pomocou optickej siete. Predchádzajúci rekord tak prekonali 40-násobne.

Kvantová komunikácia sa spolieha na kvantové zapletenia, kde sa dve častice spájajú a to aj napriek tomu, že nie sú na rovnakom mieste.

Tieto prenosy na úrovni kvantovej pamäte sú ekvivalentom klasických počítačových prenosov ako uvádza Science Alert. Vedci ich chcú stále zdokonalovať a vidia v nich veľký potenciál. V budúcnosti by mohli úplne nahradiť klasický počítačový prenos a kvantový prenos by sa vyznačoval veľkou bezpečnosťou, rýchlosťou a obrovským objemom prenesených dát v okamihu.

Čínski vedci z univerzity vedy a technológie nachádzajúcej sa v meste Hefei umiestnili pamäť do špeciálnych kruhov, aby znížili náhodný šum. Pamäťové jednotky boli chladené atómami rubídia, aby dosiahli nízky energetický stav.

Iba v laboratóriu

Prenos bol zabezpečený optickými vláknami, čo nie je zatiaľ ideálne. V budúcnosti by chceli vykonať experiment prenosu medzi fyzicky oddelenými jednotkami, čím by sa stal kvantový prenos použiteľnejší aj v bežnej praxi. V tomto experimente síce prešli fotóny 50-kilometrovú vzdialenosť, no uzly atómov boli aj tak umiestnené iba v laboratóriu.

Rekord separátneho prenosu tak ostáva stále na úrovni 1,3 kilometra. V každom prípade aj prenos cez optické vlákna je zaujímavý a dokazuje, že kvantové prenosy sú uskutočniteľné. Kedy však dosiahnu kvalitu a použiteľnosť aj v praxi, je nateraz veľmi odvážne tipovať.

Keď sa to ale podarí, vstúpime do skutočného kvantového veku. Prenos na fotónovej úrovni bude bezpečný, ako uvádza Fontech, každá zmena fotónu by bola systémom vyhodnotená ako nedôveryhodná. Takýto prenos zabezpečí tiež prenos veľkého objemu dát a riešiť kompikované výpočtové procesy s oveľa vyššou rýchlosťou ako je tomu teraz.