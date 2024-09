Počasie zošalelo: Valia sa extrémne dažde a dokonca aj sneženie. Situácia sa vyostrí v tieto dni

Dnešný deň sa ešte niesol v znamení horúceho a slnečného počasia. No tomu je koniec. Ako informuje portál iMeteo, valia sa na nás dažde a do krajín v blízkosti Slovenska aj sneženie.

Rozpršať sa na Slovensku má už o niekoľko hodín. No najhoršie počasie sa má do našej oblasti dostať koncom týždňa. Vo štvrtok a v piatok sa očakávajú extrémne dažde, a to nie je všetko. „Dokonca aj výdatné sneženie, ktoré môže priniesť cez 100 cm čerstvého snehu,“ spomína portál o počasí v súvislosti napríklad so susedným Rakúskom.

Západne od Slovenska sa očakáva snehová kalamita

„Intenzívny lejak sa očakáva aj na našom území, a to od štvrtka až do soboty, pričom spadnúť môže až niekoľko desiatok milimetrov zrážok. Západne od Slovenska však bude pršať výdatnejšie a bude ešte chladnejšie, čo povedie k povodniam a ku snehovej kalamite,“ vysvetľuje iMeteo.

Povodne by mohli vzniknúť v talianskych, slovinských aj v rakúskych Alpách. „Vplyvom zatekania chladného vzduchu nad Alpy sa výrazne zníži hranica sneženia. Snežiť by malo dokonca už od 900 m n. m, pričom nad 1400 m n. m. budú Rakúšania počítať novú snehovú pokrývku na desiatky centimetrov,“ dodáva portál.

U nás sa ochladí až o 15 °C

Ako sme vás informovali s odvolaním sa na TASR, od pondelka treba očakávať výraznú zmenu počasia. Na Slovensku sa ochladí väčšinou o 10 až 15 stupňov Celzia. Horúčavy sa už v ďalších dňoch podľa meteorológov nevrátia.

„Kým dnes máme stále slnečno a mimoriadne teplo – tropický deň je ojedinele aj na severe – zajtra sa pri prechode výrazného studeného frontu ochladí,“ informoval SHMÚ.

Studený front prinesie okrem podstatne chladnejšieho vzduchu aj veľa oblačnosti s plošne rozsiahlymi a lokálne prechodne aj výdatnými zrážkami, s najvyššou pravdepodobnosťou na západe a v Banskobystrickom kraji. „Ochladenie bude na pocit najmä na juhozápade ešte výraznejšie, pretože v tejto časti územia očakávame aj najsilnejší vietor,“ priblížili meteorológovia.