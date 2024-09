Prvý nudistický hotel v Juhoslávii: Pýcha Chorvátska so 700 izbami bola rezervovaná na 10 rokov dopredu, naháči ho opustili

Keď sa povie Chorvátsko, mnoho z nás si predstaví najmä nádherné pláže s azúrovou vodou a príjemné dovolenkové chvíle. No nie je to tak dávno, čo sa tu písala temná história vojny za nezávislosť. Dala drsný úder aj miestnemu turizmu a ukončila slávu napríklad aj jedného z najmodernejších hotelov pri Jadrane, ktorý bol vyhľadávaný medzi nudistami. Hovoríme o hoteli Marina Lučica v Primošteni. Zostal opustený, no pláže pod ním sú stále klenotom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Primošten je dnes známym dovolenkovým letoviskom, kam možno počas svojich letných radovánok zavítajú aj Slováci. Pre lepšiu predstavu, nachádza sa medzi Šibenikom a Trogirom, takže aj v blízkosti Splitu, a ak sa vydáte do týchto končín, môžete si urobiť netradičný výlet do hotela Marina Lučica. Dnes si tu už ale vylihovanie v pohodlnej posteli alebo sŕkanie drinku neužijete. Je totiž opustený a stalo sa z neho smutné svedectvo toho, čo sa pred pár rokmi na Jadrane odohrávalo.

Ak si hotel vyhľadáte na Google mapách, zasvieti vám upozornenie, že je trvalo zatvorený. Napriek tomu má hodnotenie 4,8 hviezdičky z 5.

Luxusný klenot zostal opustený

Jedna z posledných recenzií je len mesiac stará a jej autorka spomína, že kedysi išlo o nádherný hotel s parádnym výhľadom na Primošten a dobrou polohou priamo pri mori. Opísala, že aktuálne hotel, alebo to, čo z neho zostalo, zaplavili odpadky a pri jeho návšteve si treba dávať dobrý pozor na to, kam stúpate, pretože stačí chybný krok a môže sa vám niečo prihodiť.

Pridala aj fotografie toho, ako Marina Lučica aktuálne vyzerá. Múry hotela sú posprejované rôznymi nápismi, z okien už veľa nezostalo, a tak isto ani z jeho zariadenia. Všetko, čo malo nejakú hodnotu, je dávno preč a zostal iba neporiadok.

Aj ďalšia recenzia upozorňuje, že ak sa sem vyberiete, nezabudnite na pevnú obuv. „Je tam veľa rozbitého skla a kachličiek,“ vysvetlil jej autor.

Pláže si turisti nevedia vynachváliť ani dnes

Pod hotelom sa nachádzajú pláže, ktoré na rozdiel od neho môžete stále navštíviť. Konkrétne pláž Mara, ktorej na googli svieti hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek a návštevníci v recenziách spomínajú, že ide o pláž, ktorá nie je taká preplnená, ako pláže v Chorvátsku môžu byť. Druhou plážou na tomto mieste je pláž Porat, s hodnotením 4,6 z 5 hviezdičiek. Turisti o nej hovoria v podstate to isté ako o pláži Mara a mnohí vo svojich recenziách vyzdvihujú bezplatné parkovanie. Trasa k pláži Porat vedie priamo popri tomto preslávenom opustenom hoteli.

Hotel Marina Lučica privítal svojich prvých hostí v roku 1971 a disponoval viac ako 700 izbami, uvádza web Pepper Urbex. Viete si teda asi predstaviť, o aký ohromný chátrajúci objekt v súčasnosti ide. Svojho času sa pýšil prívlastkom jedného z najmodernejších hotelov na Jadrane. A ešte jedným.

Vznikol ako prvý nudistický hotel v Juhoslávii

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného