Pobehujú po nej desivé chrobáčiky, ktoré zjeme: Ľudí šokovalo video jahody pod mikroskopom

Milujete jahody? Je možné, že po zhliadnutí tohto videa zmeníte názor. Upozorňujeme, že už sa na ne možno nebudete nikdy pozerať ako doteraz. IFLScience upozornil na video zdieľané na Twitteri, ktoré niektorých poriadne zaskočilo.

Ukazuje obyčajnú jahodu pod mikroskopom, no naskytne sa vám pohľad, ktorý ste možno ani nečakali.

„Máte dobrý deň?“ opýtal sa na sociálnej sieti používateľ, ktorý video zverejnil. „Mrzí ma, že som vám ho práve pokazil,“ dodal.

Are you having a good day today?

I’m sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK

— QENNY Go Go White Sox (@AKBrews) March 28, 2023