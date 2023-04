Ak máte pas vydaný v týchto dátumoch, môže byť nefunkčný: Slováci čelia problémom, prekvapí vás, akých pasov sa to týka

Leto sa blíži a obľúbené dovolenkové obdobie prichádza. Ak však plánujete vycestovať do zahraničia s pasom, zbystrite pozornosť. Nový čas upozornil na nepríjemnú skúsenosť Daniely Nízlovej, ktorej odlet skomplikoval chybný čip na pase.

Daniela Nízlová, ktorú pravdepodobne poznáte ako „Twiinsku“, na letisku čelila nepríjemnej situácii. Jej pas totiž kontrola nedokázala načítať kvôli čipu a tak musela absolvovať ďalšiu kontrolu.

Ak patríte medzi ľudí, ktorým robí cestovanie stres a takáto situácia by vás vykoľajila, pri istotu si skontrolujte dátum vydania svojho pasu.

Pozor na tieto dátumy

Ako upozornil Startitup, v uplynulom období zaznamenalo Prezídium policajného zboru oznámenia od občanov, ktorí sa stretli s rovnakým problémom.

Konkrétne sa to má týkať čipov na pasoch, ktoré boli vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023. Takže ak ste si mysleli, že sa to týka starších dokladov, je to práve naopak. Podľa hovorkyne PPZ táto situácia môže nastať kvôli tomu, že pasy boli vydané s malou odchýlkou zápisu údajov v čipe, prezradila pre portál.

Zároveň sa PPZ snaží zistiť, ktorých konkrétnych pasov sa to týka. Následne chce konkrétnych kontaktovať a upozorniť na možnosť výmeny dokladu.