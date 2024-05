Po kráľovi Karolovi sa nepodareného portrétu dočkala aj princezná Kate. Pozrite sa, čo na ňom ľuďom najviac prekáža

Len prednedávnom spôsobil oficiálny portrét kráľa Karola poriadnu vlnu kritiky. Mnohým sa nepáčilo, že vyzerá ako z pekiel. Po ňom sa však kritizovaného portrétu dočkala aj Kate Middleton.

V tomto prípade nejde o oficiálny portrét princeznej z Walesu, ale o obraz umelkyne Hannah Uzor. Maľba Kate Middleton bude na titulke júlového vydania časopisu Tatler. Titulku už zverejnili na sociálnych sieťach, avšak dočkala sa obrovského množstva kritiky.

Kritika portrétu

Mnohí ľudia si myslia, že obraz vyzerá, akoby ho namaľovalo malé dieťa. „Toto teda absolútne nevyzerá ako Kate.“ „Ten portrét je hrozný. Na svete je tak veľa skvelých maliarov, naozaj mohli nájsť niekoho lepšieho.“ „Tak toto je veľmi zlé. Nie je v ňom elegancia ani krása princeznej.“ Niektorí dokonca zašli tak ďaleko, že si myslia, že je to ponižujúce, že ju takto zobrazili.

Mnohí ľudia sa pustili aj do kráľa Karola

Kritiku si vyslúžil aj portrét kráľa Karola. Na sociálnych sieťach sa taktiež nestretol s príliš veľkým pochopením. „Vyzerá to, ako keby sa kúpal v krvi…“ „Mrzí ma to, ale toto je, ako keby bol v pekle.“ „Toto má byť vtip?“ „Bez urážky, ale toto je vážne ten najhorší portrét, aký som kedy videl.“ To sú len niektoré z komentárov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.

Ľudia ďalej tvrdia, že chápu, že je to umenie, no napriek tomu si myslia, že toto maliarovi príliš nevyšlo a nevyznieva to dobre. Niektorí zašli tak ďaleko, že celý obraz nazvali dielom z pekiel či démonickým. „Pochybujem, že keby žila kráľovná Alžbeta, schválila by ho,“ napísal jeden komentujúci.