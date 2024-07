Princ Harry už čoskoro opäť zavíta do Veľkej Británie. Na otázku, či s ním príde aj Meghan, odpovedal jednoznačne

Princ Harry prehovoril o tom, že sa bojí priviesť Meghan Markle do Británie. Bojí sa o bezpečnosť svojej rodiny, a preto ju tak skoro do Spojeného kráľovstva neprivedie. Podľa portálu People to Harry prezradil pre dokument ITV Tabloids on Trial.

„Stále je to nebezpečné a všetko, čo potrebuje, je jeden osamelý človek, ktorý tieto hnusné veci, ktoré médiá píšu, číta a ktorý sa tým bude riadiť. A či už je to útok nožom alebo kyselinou, čímkoľvek, sú to veci, ktoré ma veľmi znepokojujú. Je to jeden z dôvodov, prečo svoju ženu neprivediem späť do tejto krajiny,“ povedal Harry.

Meghan do Británie nepríde

Princ Harry predtým povedal, že mal pocit, že bol nútený k tomu, aby odišiel zo svojej významnej pozície v kráľovskej funkcii. Krátko potom, ako odišiel z kráľovskej rodiny, prišiel aj o automatické právo na policajnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva. Hoci Harry ponúkol, že pokryje náklady na bezpečnosť, bolo mu to zamietnuté a začiatkom tohto roka sudca Najvyššieho súdu Peter Lane potvrdil rozhodnutie o znížení úrovne zabezpečenia. Princ Harry sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.

Bojí sa o bezpečnosť svojej rodiny

Vo vyhlásení pre Najvyšší súd v Londýne princ Harry povedal, že potrebuje policajnú ochranu pre svoje dve deti, Archieho a Lilibet, aby sa cítili v Británii ako doma. „Spojené kráľovstvo je môj domov. Je ústredným prvkom dedičstva mojich detí a miestom, kde chcem, aby sa cítili ako doma, rovnako ako tam, kde momentálne žijú, v Spojených štátoch. To sa nemôže stať, ak neexistuje možnosť udržať ich v bezpečí, keď sú na pôde Spojeného kráľovstva. Nemôžem vystaviť svoju manželku nebezpečenstvu a vzhľadom na moje životné skúsenosti sa zdráham zbytočne vystavovať ujme aj seba.“

Dve deti Harryho a Meghan boli naposledy v Británii v júni 2022, keď sa Sussexovci zúčastnili na udalostiach okolo platinového jubilea kráľovnej Alžbety. Lilibet vtedy oslávila svoje prvé narodeniny večierkom na dvore vo Frogmore Cottage, v ich Windsorskom dome, ktorý neskôr museli opustiť, keď sa presťahovali do USA.