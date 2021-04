Plakala som dva týždne. Britney Spears reaguje na dokument, ktorý zverejnil detaily z jej súkromia

Dokument ukazuje jej fenomenálny vzostup medzi tie najväčšie spevácke hviezdy, no posmech z jej pádu sa stal krutým národným športom. Speváčka priznala, že po pozretí niektorých častí dokumentu plakala. Slzy šťastia to však jednoznačne neboli.

Dokument Britney Spears dohnal k slzám

Speváčka Britney Spears priznala, že po tom, čo videla dokument o svojom živote a kariére, preplakala dva týždne, píše portál The Guardian. Dokument s názvom Framing Britney Spears mal svoju premiéru vo februári a sleduje nielen speváčkin vzostup na vrchol kariéry, ale aj krutý pád.

Diváci môžu v dokumente vidieť, ako kruto zaobchádzali so speváčkou médiá, ako musela v roku 2008 nedobrovoľne podstúpiť liečbu v psychiatrickej liečebni, ale aj to, ako bol celý jej majetok zverený do rúk jej otcovi. Ten na jej financie dohliadala od roku 2008, súdne procesy však prebiehajú ešte aj dnes.

Ako sme vás pred časom informovali, aj po rokoch Britney ešte stále bojuje o kontrolu nad vlastným životom. Len nedávno súdy rozhodli, že jej otec, Jamie Spears, už nebude mať v rukách celý jej majetok. Speváčka však ešte ani zďaleka nemá vyhraté.

Nie som tu preto, aby som bola dokonalá

39-ročná Britney sa predtým k dokumentu už nepriamo vyjadrila. V utorok však prostredníctvom svojho Instagramu napísala, že celý film nevidela. Avšak to, čo z neho videla, v nej vyvolalo hrozné pocity. Tvorcovia dokumentu ju vykreslili vo svetle, ktoré ju dohnalo k slzám. „Preplakala som dva týždne, niekedy sa rozplačem ešte aj dnes,“ napísala Britney v príspevku na svojom Instagrame.

Speváčkin komentár bol sprevádzaný tanečným videom na pesničku Crazy od populárnej kapely Aerosmith. Spears vo vyjadrení dodáva, že po celý svoj život vystupovala pred davmi ľudí. Pred tisíckami divákov odhaľovala svoju zraniteľnosť, a to napriek tomu, že ju ľudia neraz za jej konanie súdili, médiá ju očierňovali a urážali ju a robia tak to dnešného dňa.

Britney dodáva, že robí, čo môže, aby si udržala mentálnu pohodu. Venuje sa spiritualite a šťastnou ju činí aj to, že môže každý deň tancovať. „Nie som tu preto, aby som bola dokonalá… Dokonalosť je nuda… Som tu preto, aby som šírila dobro,“ hovorí speváčka. Aj keď má dnes množstvo kritikov, obhajujú ju nielen tisícky fanúšikov po celom svete, ale aj jej priateľ Sam Asghari.