Zlom v prípade Britney Spears. Súdy rozhodli, že otec už nebude mať takú kontrolu nad jej životom

Zdá sa však, že speváčka si postupne dáva život do poriadku. Súdy totiž určili, že jej otec Jamie Spears už viac nebude mať kontrolu nad celým jej majetkom.

Ako informuje portál LAD Bible, Jamie Spears, otec 39-ročnej speváčky Britney Spears, už viac nebude mať pod kontrolou celý jej majetok. Súd ešte v novembri minulého roka rozhodol, že speváčkin majetok bude spravovať spoločnosť Bessemer Trust a Jamie Spears by s nimi mal spolupracovať. To sa však Spearsovi nepáčilo a súdy žiadal, aby mal nad majetkom svojej dcéry aj naďalej plnú kontrolu. Súd v Los Angeles však napokon rozhodol v jeho neprospech.

Jamie Spears už nie je správcom celého majetku

To znamená, že tie najdôležitejšie položky na zozname majetku bude aj naďalej spravovať Bessemer Trust. Pre NBC News sa neskôr vyjadrila právnička pána Spearsa, Vivian Thoreen, ktorá hovorí, že speváčkin otec sa na spoluprácu s Bessemer Trust veľmi teší. Spears údajne spravoval majetok svojej dcéry najlepšie, ako vedel a vždy myslel v prvom rade na to, čo je pre Britney najlepšie. Jeho prioritou bolo Britney ochrániť.

To však ani zďaleka neznamená, že je prípad uzavretý. Ďalšie súdne pojednávania by sa mali konať 17. marca a 27. apríla. Samozrejme, nie všetci si myslia, že Spearsovi leží na srdci len dcérino šťastie. Speváčkin partner Sam Asghari sa prostredníctvom Instagramu na adresu Spearsa vyjadril, že robí všetko pre to, aby ich vzťah zničil.

Myslí si, že Jamie sa snaží jeho vzťah s Britney kontrolovať. Dodal, že všetko, čo chce, je mať s Britney normálny, zdravý vzťah a chce ju podporovať v plnení cieľov a snov. Zdá sa, že speváčku podporuje nielen jej partner, ale aj desiatky oddaných fanúšikov.