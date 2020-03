Pilot malého lietadla vytvoril nad Rakúskom dôležitý odkaz. Objavili ho až na radaroch

Európske krajiny prijali prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia, aby tak zabránili, respektíve spomalili šírenie ochorenia Covid-19. Ich najjednoduchšia interpretácia znie sedieť doma a vychádzať len v najnutnejších prípadoch. Odkaz pritom jeden rakúsky pilot napísal aj na oblohu.

Mimoriadne dôležitý odkaz vyslal včera celému svetu zrejme rakúsky pilot malého jednomotorového lietadla. Počas svojho letu na oblohe vytvoril odkaz „Stay Home“, aby tak všetkým obyvateľom nielen Rakúska, ale celej Európy a možno aj svetu, netradičnou formou ukázal, že dodržiavať nariadenia jednotlivých krajín je veľmi dôležité. O zaujímavom počine informuje na Twitteri účet FlightRadar24, ktorý monitoruje trajektóriu všetkých známych letov.

A pilot just left this message to the world#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2020