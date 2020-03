Ako Wu-chan porazil koronavírus: Dokumentárny film ukazuje mesačný boj s epidémiou, ktorý teraz čaká Európu

Pred mesiacom smerovali do mesta Wu-chan pohľady celého sveta, posledné dni upadá hlavné mesto čínskej provincie Chu-pej do zabudnutia. Kým v epicentre pandémie sa situácia dostala po dlhých týždňoch pod kontrolu, ochorenie Covid-19 sa teraz najvýraznejšie šíri Európou. Vo Wu-chane včera evidovali jediný nový prípad nákazy. Ako to dokázali? Pozrieť si to môžete v krátkom dokumentárnom filme.

Ešte koncom februára zverejnila čínska televízna sieť CGTN na svojom YouTube kanály polhodinový dokument o epidémii ochorenia Covid-19. V tom čase Európa ešte zrejme nerátala s tým, že ju čaká rovnaký scenár ako čínske veľkomesto, ktoré je dodnes považované za epicentrum pandémie. Uzatvorenie miest s desiatkami miliónov obyvateľov a ich karanténa, ktorá celkom zastavila život ako ho poznáme, bol bezprecedentný krok, ku ktorému teraz pristupuje postupne celý svet.

Mesiac vo Wu-chane

Krátky dokumentárny film s názvom The Lockdown: One Month In Wuhan zobrazuje jeden mesiac života vo viac ako 10-miliónovej metropole provincie Chu-pej, kde sa ešte v polovici novembra objavil prvý prípad nového ochorenia Covid-19. Film však začína až 23. januárom o 10. hodine ráno. Vo Wu-chane a okolí zastavujú všetky formy dopravy, mesto je uzavreté, úrady evidujú 495 nakazených. Boj začína.

O niečo viac ako polhodinový film s preloženým názvom Mesiac vo Wu-chane ukazuje súboj jedného mesta s novou neznámou chorobou najmä prostredníctvom pacientov, lekárov a zdravotníckeho personálu. Uvidíte v ňom známe postavy ako 83-ročného epidemiológa Zhong Nanshana, ktorý je za národného hrdinu považovaný ešte od čias epidémie SARS z roku 2003 či lekára Li Wen-lianga, ktorý ako prvý upozorňoval na prepuknutie epidémie nového typu koronavírusu. Ochoreniu Covid-19 nakoniec sám podľahol.

Sestričky bez jedla, vody aj toalety

The Lockdown: One Month In Wuhan vyobrazuje to, čím aktuálne prechádzajú mnohé európske krajiny. Nekonečné služby nemocničného personálu v mimoriadne náročných fyzických a psychických podmienkach bez vidiny konca tohto náporu. Počas 6-hodinovej služby nemohli piť, jesť ani použiť toaletu. Dokument ukazuje prázdne ulice, preplnené nemocnice aj budovanie provizórnych zariadení, kde boli nakoniec umiestnení pacienti s ľahším priebehom ochorenia.

V dokumentárnom filme uvidíte aj spoluprácu a solidaritu zvyšku krajiny k mestu bojujúcemu s epidémiou koronavírusu. Do uzavretého Wu-chanu bolo vyslaných viac ako 42 000 zdravotníckych pracovníkov a obrovské množstvo medicínskeho materiálu potrebného na liečenie pacientov. A napriek všetkému je The Lockdown pozitívnym príbehom, ktorý ukazuje, že situáciu je možné dostať pod kontrolu. V mieste, kde to celé začalo dnes pribúdajú len jednociferné čísla nových pacientov. Viac ako 70 % nakazených sa z ochorenia Covid-19 vo Wu-chane už vyliečila.