Piecť na sviatky môžete začať oveľa skôr, než ste si mysleli. Pozrite si podrobný prehľad toho, ako si všetko načasovať

Hoci sa blížia sviatky, ľudia stále chodia do práce a na vianočné pečenie akosi nemajú čas. Na prípravu medovníkov či lineckých koláčikov mnohí zvolili víkendy, keďže vedia, že sa toto pečivo len tak ľahko nepokazí. Ako je to však so zákuskami či domácim likérom?

Kokosové ježe, medové rezy či štedrák, všetko sú to zákusky, bez ktorých si máloktorá rodina dokáže predstaviť sviatky. Všetky si však vyžadujú čas na prípravu a málokto si na pečenie vyhradí len jeden víkend. Obzvlášť, keď sa chytá piecť viacero druhov koláčov a vianočného pečiva. Viete však, ako si vianočné pečenie načasovať tak, aby ste mali na Vianoce všetko čerstvé a mäkké?

Čím začať?

Keďže sa sviatky blížia a všetci pečú, nie div, že sociálne siete zaplnili videá s receptami. Pod nimi sa však často nájde rovnaká otázka, a to: „ako dlho to vydrží?“ Všetci totiž chcú mať koláčiky na štedrovečernom stole mäkké a čerstvé. Expertka Monika Kóňová preto na svojom Instagrame zodpovedala túto problematiku všeobecne a ukázala ľuďom, ako si správne naplánovať vianočné prípravy.

„2 týždne pred Vianocami je vhodný čas upiecť si suché pečivo, ktoré ľúbi odležať a tiež domáce likéry, medovníky, vanilkové rožky, medvedie labky, linecké pečivo, vaječný likér, Baileys likér,“ napísala. Mnohí pritom majú obavy najmä čo sa týka vaječného likéru, keďže doň idú, ako už z názvu vyplýva, vajíčka. V skutočnosti však vydrží dlhšie, než si mysleli.

Ako prvé by ste tak mali napiecť suché pečivo, ktoré si aj tak potrebujete čím skôr naplánovať, keďže cesto potrebuje odstáť v chladničke. Potom nasledujú zákusky.

„1 týždeň pred Vianocami sa pripravuje nepečené pečivo, maslové zákusky a bielkové pečivo, vínové pečivo, grilážky, marlenkové guličky, pomarančová roláda, medové rezy, tvarohová štóla, kokosové ježe, kokosové guľky, krehké rožky, žĺtkové rezy, punčové rezy, biskupský chlebík,“ pokračuje Kóňová. Ak teda máte po práci čas, práve dnes je ideálny čas na to začať s pečením.

Jeden typ pečiva by ste si však podľa expertky mali nechať na poslednú chvíľu. Deň pred Vianocami totiž odporúča piecť kysnuté cesto, aby bolo na Štedrý deň čerstvé. Do tejto kategórie patrí vianočka, záviny či štedrák.