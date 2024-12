Unikli detaily o vianočnom večierku kráľovskej rodiny. Princ William odhalil, ako bude vyzerať ich tradičná hostina

Počas návštevy vojakov a ich rodín v Bulforde v grófstve Wiltshire pred pád dňami 42-ročný princ z Walesu prezradil podrobnosti o nadchádzajúcom vianočnom stretnutí rodiny vrátane obrovského zoznamu hostí. Dokonca priznal, že nie je pripravený na Vianoce v podaní kráľovskej rodiny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zrejme je to preto, že nejde o nič, kde by si v tichosti oddýchol. „Budeme v Norfolku, v Sandringhame. Na Vianoce nás bude 45. Nebude to tiché, ale hlučné,“ povedal počas výletu, ako uviedol magazín People.

Až 45 hostí na Vianoce

William a Kate sa spolu so svojimi tromi deťmi – 11-ročným princom Georgeom, 9-ročnou princeznou Charlotte a 6-ročným princom Louisom – chystajú osláviť sviatky s kráľom Karolom a väčšinou kráľovskej rodiny v Sandringhame, norfolskom sídle, ktoré je už dlho tradičným miestom vianočných stretnutí kráľovskej rodiny.

„Som pripravený na Vianoce? Nie, v žiadnom prípade nie som,“ povedal počas intenzívneho rozhovoru s vojakmi z 1. práporu Mercianského pluku.

Leah St Clair-Lewisová pridala vlastné postrehy a podelila sa o to, že William prehovoril, „čo chystá na Vianoce a ako si užíva prechádzky so svojimi psami v Sandringhame“.„Povedal, že na Vianoce ich bude pod jednou strechou 45,“ dodala. „Nepovedal, či to bude len na jeden deň, alebo počas celého vianočného obdobia. Musia mať veľmi dlhý stôl.“

Sviatky bez Harryho a Meghan