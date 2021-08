Pentagon chce poznať budúcnosť. Experimentuje s umelou inteligenciou, ktorá predpovedá udalosti o niekoľko dní

Umelá inteligencia sa dá využiť rôznymi spôsobmi. Z hľadiska obrany štátu má veľký potenciál analyzovať riziká a upovedomiť ľudí na to, čo sa môže stať o niekoľko dní. To sa, samozrejme, deje aj teraz, no vykonávajú to ľudia, ktorým v záplave dát a informácií, môže predsa len niečo uniknúť.

Americká armáda testuje systém umelej inteligencie, ktorého úlohou je identifikovať pravdepodobné budúce udalosti, ktoré môžu nastať, píše portál Science Alert.

Zhromažďuje a spravuje informácie

Systém s názvom Global Information Dominance Experiments (GIDE) kombinuje údaje z veľkého množstva zdrojov. Prepája satelitné snímky, spravodajské správy, senzory v teréne, radarové informácie a mnohé ďalšie.

Obrovské množstvo informácii sa nahráva do cloudu, kde sa spracúvajú. Následne k ním majú prístup zodpovedajúci armádni pracovníci a vojenské agentúry.

“GIDE stelesňuje zásadnú zmenu v spôsobe, akým používame informácie a údaje pre rozhodovanie z taktickej na strategickú úroveň. Je nápomocný nielen armáde, ale dáva príležitosť aj civilným vodcom,” vysvetlil generál amerického letectva Glen D. VanHerck tlačovom brífingu minulý týždeň.

Zistí, či sa niekde chystá konflikt

Cieľom systému je predvídať pohyby iných národov vopred, čo znamená zistiť, že sa niekde pripravujú na boje či nepriateľské operácie. Takto bude možné zaviesť napríklad odstrašujúce akcie či preventívne opatrenia.

Umelej inteligencii v systéme pomáha tiež strojové učenie na zhromažďovanie dát oveľa rýchlejšie ako by to dokázali ľudia.

Príkladom môže byť monitorovanie počtu áut na parkovisku na vojenskej základni. Ak umelá inteligencia zaznamená zvýšenú aktivitu, môže to ohlásiť ďalším častiam systému, kde je táto informácia zakomponovaná ako súčasť rozsiahlejšieho súboru údajov.

Podľa VanHercka to dáva armáde niekoľko dní dopredu a upozorňuje ich na udalosť, ktorá môže nastať. USA pochopiteľne neposkytla množstvo informácií k tomuto systému, ale konečným výsledkom je to, že to, čo si zisťovali doteraz za pomoci ľudí, bude prebiehať oveľa rýchlejšie za pomoci umelej inteligencie.