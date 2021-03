Umelá inteligencia rozpohybuje ľudí na starých fotkách. Vyskúšať si to môžete zadarmo aj vy

Určite aj vy máte doma staré fotografie svojich príbuzných. Ak by ste tieto fotografie chceli “oživiť”, aj pre vás vznikol skvelý online nástroj, ktorý to dokáže.

Online genealogická stránka My Heritage vytvorila pomocou umelej inteligencie zaujímavý nástroj. Ten dokáže rozpohybovať tvár možno aj dávno zomretých predkov či ľudí, ktorých ste nikdy nestretli, uvádza portál IFL Science.

Je to skvelý nástroj a mnohí ľudia už podľahli čaru tejto funkcie. Často nahrávajú fotografie už dávno zomretých rodičov či príbuzných a takto im pomyselne “vdýchnu” život.

Samozrejme, nástroj je možné použiť na hocijakú fotografiu, nemusí ísť práve o vašich príbuzných. Toho sa chytili aj mnohí ľudia na internete a začali do aplikácie nahrávať aj sochy a obrazy. Môžete tak vidieť pohybujúcu sa Nefertiti či Monu Lízu.

Na zobrazenie animovanej fotografie sa využíva softvér s názvom Deep Nostalgia. Je to vo svojej podstate deep fake video, avšak tu sa nevyužíva zvuk a vytvára sa iba pársekundový záznam, čo bráni zneužitiu softvéru.

Treba počítať s tým, že softvér má svoje limity. Momentálne funguje iba na tvár, nedokáže teda rozpohybovať celú postavu. Všetko tiež závisí na kvalite nahranej fotografie či uhla, pod ktorým je osoba zaznamenaná.

Aby ste mohli rozpohybovať svoje fotografie, musíte sa na stránku prihlásiť. Registrácia je bezplatná.

Pozrite si niektoré úžasné animované fotografie:

Nefertiti

George Washington na bankovke

George Washington from a wrinkly bill in my pocket looks pretty good. #DeepNostalgia pic.twitter.com/telektN3OT — Adam T Perzynski (@ATPerzynski) February 28, 2021

Wolfgang Amadeus Mozart

While Mozart is coming up with his next joke! pic.twitter.com/YQfgIy7pjf — Attila (@attilalondon) February 27, 2021

Rasputin

Mona Líza

Vincent Van Gogh

Beyonce