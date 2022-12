Penny a Leonard nemali skončiť spolu: Tvorca Teórie veľkého tresku prezradil plán, ktorý bol úplne iný

Viete si predstaviť, že by v sitkome Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) Penny a Leonard neskončili spolu? Nech to znie akokoľvek nepredstaviteľne, spolutvorca Bill Prady teraz priznal, že ich pôvodným zámerom nebolo, aby tvorili pár a premýšľali dokonca nad tým, že pôjde iba o jednorazovú vzťahovú záležitosť a ich životy sa posunú ďalej oddelene, uvádza Screen Rant.

Bill Prady sa k tejto téme otvorene vyjadril v novej knihe s názvom The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series od Jessicy Radloff. Aj keď sa môže zdať, že vzťah Penny a Leonarda bol podobný tomu Rachel a Rossa z Priateľov (Friends), realita vyzerala inak.

Kým pri druhom spomínanom sitkome bolo pravdepodobne od začiatku každému v štábe jasné, že Rachel a Ross musia skončiť spolu, tu to tak nebolo.

Mohli zostať len kamarátmi

V hlavách tvorcov sa spočiatku odohrával úplne iný scenár. Ako sme vás informovali, predstavitelia ústrednej dvojice TBBT— Kaley Cuoco a Johnny Galecki — sa počas nakrúcania do seba zamilovali. Napokon ale zostali iba priateľmi. A takýto osud mohol čakať aj Penny a Leonarda v obľúbenom seriáli.

Keď sa po prvej sérii vrátil Prady so scenáristickým tímom späť k práci, venovali sa práve otázke vzťahu Penny a Leonarda.

„Necítil som to rovnako ako pri vzťahu Rachel a Rossa. Vždy som veril, že ich vzťah bol dopredu napísaný tak, že musia skončiť nevyhnutne spolu. A nemyslím si, že pri Penny a Leonardovi to bolo rovnaké,“ opísal tvorca.

Vzťah tejto dvojice podporovali, vedeli však, že má veľa prekážok. „Takže, keď sa rozišli, nebola to falošná hra s divákmi. To, že by neskončili spolu, bola legitímna cesta vpred pre seriál a mohlo to tak pokojne byť. Mohli sa stať tým párom, ktorý kedysi spolu chodil, no skončili ako priatelia,“ vysvetlil Prady, ktorý spoločne s Chuckom Lorrem stvoril jeden z najznámejších sitkomov.