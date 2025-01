Párky, aké sme doma nevideli, maslo od 1,30: Hneď by si to kúpil, Danko ukazuje, ako to vyzerá v ruskom supermarkete

Andrej Danko sa na sociálnych sieťach chváli tým, ako to vyzerá v Moskve. Dodáva, že počas návštevy im ani raz neboli vtláčané názory Ruskej federácie. Rozhodol sa ľuďom ukázať, ako to vyzerá v ruskom supermarkete.

Na Instagrame uverejnil video, kde ukazuje, aké majú v ruskom supermarkete potraviny. „Milí priatelia, mnohí ste písali, že sa pohybujem len niekde medzi papalášmi, tak som poprosil ľudí, ktorých tu poznám, že by som bol veľmi rád v ruskom Auparku.“ Poukazuje na to, že síce množstvo zahraničných firiem z Ruska odišlo, no v obchode majú takmer všetko, čo je aj u nás na Slovensku a ľudia tam žijú tak ako aj my.

Následne ukazuje fľaše koly a ďalších sladených nápojov, ale aj maslo a pečivo. Ľudia si tu vraj pohodlne kúpia aj Snickers a Mars. Ukazuje, že pečivo v ruskom obchode stojí 10 centov a maslo stojí v priemere v prepočte od 1,30 do 2,80. Zdôrazňuje, že v 6 metrov dlhom regáli je asi 50 rôznych druhov masla, inde zas našiel 40 druhov mlieka. Pri masle konštatuje, že by si ho hneď aj kúpil a nadšene hovorí, že je tam najväčší výber syrokrémov, aký kedy videl.

„Párky, aké sme doma ani nevideli,“ popisuje Andrej Danko. Dôležité sú podľa neho aj ceny, ktoré sú vraj veľmi výhodné a pri viacerých tovaroch sa pozastavuje s poznámkou, že by si ich hneď zobral domov. „Francúzi, ktorí tu podnikajú, asi vedia, čo robia,“ končí podpredseda popis ruského supermarketu.